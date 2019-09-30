韓國瑜射出金融三箭助青年創業　搶攻年輕票

韓市府舉辦“金融三箭”優惠貸款企業年輕人記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月30日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜力助青年創業，在10月1日青年局掛牌前，高雄市政府今天推出高雄銀行配合“金融三箭”優惠貸款企業年輕人，有助於爭取年輕人支持。



韓國瑜30日下午出席高雄銀行配合市府青年創業政策性貸款記者會，高雄銀行董事長朱潤逢、中小企業信保基金副總經理杜青蓮、財政局長李樑堅、經發局長伏和中、都發局長林裕益、青年局籌備處主任林鼎超等人共同到場。



記者會宣布，高雄銀行配合高雄市政府推出三大專案貸款，配合高雄市政府招商、住宅及青年政策，提供高雄市民優質、優利的專案貸款，要吸引更多企業進駐高雄，有安居住所外，也讓高雄市民一圓創業夢想。



韓國瑜致詞表示，“資金”就是企業的“血液”，沒有錢所有創業都推動不了，金融三箭希望能幫助各地企業、青年朋友，幫助無殼蝸牛，可以幫助他們各自得到理想的目標。



所謂金融三箭分別是“高雄市招商企業融資專案”、“安居高雄市民首購優惠房貸專案”、“雄速貸專案貸款”，分別可提供優惠低利貸款，提供企業投資高雄意願，創造就業機會，配合最長40年的房貸，簡化作業流程縮短放貸時間。