寧夏出台“夫妻共同育兒假”

中評社北京9月30日電／近日，寧夏回族自治區十二屆人大常委會第十五次會議高票表決通過了《寧夏回族自治區婦女權益保障條例》。其中提到，將鼓勵用人單位對符合法律、法規規定育有子女的夫妻，在子女零至三周歲期間，每年給予夫妻雙方各十天共同育兒假。



寧夏出新規鼓勵夫妻共同育兒假



近日，寧夏推出夫妻共同育兒假的消息。北京青年報記者注意到，相關內容見於《寧夏回族自治區婦女權益保障條例》（以下簡稱《條例》）勞動和社會保障權益章節，其中第二十八條規定，“鼓勵和支持用人單位在工作場所為職工提供零至三周歲嬰幼兒照護服務，緩解家庭育兒負擔，幫助婦女平衡工作與家庭關係。鼓勵用人單位對符合法律、法規規定生育子女的夫妻，在子女零至三周歲期間，每年給予夫妻雙方各十天共同育兒假。”由於目前仍處於鼓勵階段，《條例》並未設置懲罰措施。



新規將於11月1日起實施



據寧夏婦聯官方微信介紹，該《條例》是寧夏首部省級的全面系統維護婦女合法權益的地方性條例，將於11月1日起正式實施。





據寧夏婦聯介紹，之所以提出夫妻共同育兒假，是為了積極響應、落實國務院辦公廳今年4月頒布的《關於促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》，“該制度充分體現了男性（父親）、女性（母親）共同育兒的先進理念，對於培育良好家庭風尚，增強家庭成員的幸福感具有極好的引領作用。”



律師說法



鼓勵性措施不會加重企業負擔



北京康達律師事務所韓驍律師表示，寧夏此次推出的共同育兒假對於企業而言並不具有強制性，是一種鼓勵及倡導。“企業可以根據自身實際情況，相應地制定具體的婦女權益保障規章制度，目前來看，如果沒有進一步的強制性規範，不會過於加重企業負擔。”



他介紹說，目前我國勞動法中規定了女子依法享有產假，男子的陪產假尚未在法律層面予以規定。“從目前來看，將共同育兒假寫入勞動法的可能性不大，但如果各個地方的共同育兒假實踐效果良好，未來也有可能上升為法律層面強制性規定。”



（來源：北京青年報）