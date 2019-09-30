柯文哲想將郭台銘列不分區　連勝文譏金光黨

連勝文。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲有意將鴻海創辦人郭台銘列入民眾黨不分區第一名。國民黨中央委員、連戰之子連勝文日前在臉書發文表示，2014年柯文哲高舉反商大旗進市府，以前打擊的對象郭台銘，幾週前突然變成他口中“最適合擔任“總統”的人”！而且還像捧財神一般，用郭來拚自己那個“散發金色光芒政黨”的不分區席次！所謂金光黨的做法，就是一群騙完，再找新的，更有錢的受害人繼續騙！



連勝文臉書全文如下：



早知如此，何必當初？



2014年高舉“反商”大旗的老柯，意氣風發的進市府，誇口說要“為年輕人及市民打擊不公不義財團”，要消滅“政商勾結”，為此私設刑堂、大動干戈，把反商民粹推到最高點，結果呢？



他幾年前要打擊的對象中，其中一位郭董事長，幾週前突然變成他口中“最適合擔任‘總統’的人”！而且老柯還像捧財神一般，每天狂“蹭”他過去所鄙視的人，不但拱郭董選“總統”，還想再利用他來拚自己那個“散發金色光芒政黨”的不分區席次！



為了現在的利益，可以狠狠的打過去自己的臉，若因此打到了支持者的臉，那也只是順便而已！



老柯與當年出人出錢力挺他的民進黨，現在已經翻臉！而過去力挺老柯，私下聚會最少有十次的媒體老闆，他也翻臉！更不用說當初幫他輔選，分到官位的人，特別是當他打手，修理大巨蛋的都發局長，通通都跟他翻臉！



最最重要的，老柯口中“萬惡不赦”的遠雄大巨蛋，一個老柯信誓旦旦要拆除的“不安全”的爛攤子，透過老柯親信“私下不透明”的方式去喬，現在居然快蓋好了！？老柯是真的把這些支持他的年輕人、公民團體，都當傻子？



過去若有人被老柯那張信口開河的大嘴所迷惑，而相信他甚至支持他，卻沒看清他善變與毫無原則的權謀，事後感覺被騙，也只能怪自己傻！但可憐的是北市東區，受到這種折騰，而逐漸沒落，更別說大巨蛋有多少中、小包商也被惡搞到幾乎活不下去！



所謂金光黨（Con Artist）的做法，就是一群騙完，再找新的，更有錢的受害人繼續騙！可是，老柯不是說過“政治不難，找回良心而已”嗎？但對他這種為了自己利益，可以不擇手段的人，希望他有良心，恐怕是難如登天吧！？