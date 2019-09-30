·何建坤：推进中国特色碳排放权交易市场建设

中評社北京9月30日電／建设全国统一碳排放权交易市场是以习近平同志为核心的黨中央作出的重要決策，是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动经济发展方式绿色低碳转型的一项重要制度创新，也是加強生态文明建设、落实国际减排承诺的重要政策工具。



2017年底，我国启动碳排放权交易，在国际社会产生了广泛影响。当前，我国正面临著前所未有的新形势：国內方面，強化产业转型升级、促进经济高质量发展；国际方面，落实並实施《巴黎协定》、強化减排努力和行动。我国将进一步完善和落实全国碳市场的总体方案和制度建设，加快实施进程，在全球以碳价机制促进低碳转型的变革中，发挥积极的引领作用。



省市试点碳排放权交易市场取得重要进展和显著成效



2011年，按照“十二五”规划纲要关于“逐步建立碳排放交易市场”的要求，我国在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东及深圳7个省市启动了碳排放权交易试点工作。截至2019年6月底，7个试点碳市场覆盖了电力、钢铁、水泥等多个行业近3000家重点排放单位，累计成交量突破3.3亿吨，累计成交金额约71亿元。企业履约率保持较高水平，形成了要素完善、特点突出、初具规模的地方碳市场。试点范围企业的碳排放总量和強度实现“双下降”，显示出碳市场以较低成本控制碳排放的良好效果。各试点在体系的设计和运行方面积累了丰富的经验，並从实践上比较和验证了各种不同政策设计的适用性，为建设全国统一碳市场积累了经验、奠定了基础。



我国试点碳市场的实践表明，碳市场促进了企业节能减排，增強了其低碳转型意识，提高了碳资产管理能力，扩展了低碳技术研发和低碳项目融资来源，催生了碳核查、碳会计、碳审计、碳资产管理、碳金融、碳交易等新业务和就业岗位，对试点地区经济高质量发展做出了积极贡献。



以湖北省碳市场试点为例，碳市场有利于形成节能减碳与经济高质量发展的协同效应，湖北省单位GDP碳排放下降幅度和经济增长速度在全国排位均持续上升。增強了控排企业的低碳意识和制度建设，90%控排企业建立了碳资产管理等职能部门，強化了碳排放管理，加大了节能减碳技术升级的力度。拓宽了控排企业低碳技术研发和项目融资渠道，通过把碳排放配额向银行质押贷款融资超过1.5亿元。对贫困地区发挥了绿色扶贫作用。红安县老区户用沼气项目群，通过中国核证减排量认证后，用于抵偿机制在碳市场交易，收益1300万元，碳市场建设和发展取得了广泛的社会效益。