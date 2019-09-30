又一座“超级工程”！赤水河红军大桥全面建成

中評社北京9月30日電／又一座“超級工程”在我國西南山區建成！30日，位於川黔交界烏蒙山區和“四渡赤水”革命老區的赤水河紅軍大橋全面建成交付，並具備通車條件。



四川省交通運輸廳的資料顯示，大橋主跨1200米，主塔高243.5米，在全國山區同類型鋼桁梁懸索橋梁中排名前列。



赤水河上架“飛鴻”，烏蒙山區展新顔。記者在現場看到，大橋索塔直插雲端，塔頂“赤水河紅軍大橋”七個紅色大字熠熠生輝；橋體橫架兩岸，一排排粗壯的懸索剛勁有力；橋面兩側插滿的鮮艶紅旗迎風招展，與遠處的青山綠水和白墻灰瓦相映成景；周邊群眾紛紛結伴前來一睹大橋風采，爭相留下珍貴的合影。



據了解，赤水河紅軍大橋全長2009米，西連四川古藺，東接貴州習水，橫跨赤水天險，緊扼川黔咽喉，是四川和貴州共同建設的川黔大通道古藺至習水段高速公路的重點控制性工程，由四川省鐵投集團投資、四川路橋集團承建，於2017年上半年開工。



大橋四川岸為隧道式錨碇，長78.35米，主墩索塔高228.5米；貴州岸為重力式錨碇，主墩索塔高243.5米，各類組成構件巨大，山區施工條件複雜。



四川路橋赤水河大橋項目部常務副經理廖德川介紹，項目部探索採用了大直徑樁基無水灌築法、主墩索塔塔梁異步施工、6米大節段爬模施工、纜索吊智能監控系統等一系列新技術、新工藝和新方法，使實際工期比預期縮短18個月，技術革新創造的經濟效益達5000萬元以上，為同類型橋梁建設積累了豐富經驗。



瀘州市交通運輸局局長沈昭平說，大橋建成將促進成都—貴州（重慶）—珠三角、北部灣出海走廊的形成，並進一步完善區域路網，增強川南、黔北、渝西等地的經濟聯繫，帶動當地紅色旅遊及白酒產業發展，有力助推烏蒙山區精准扶貧工作。



（來源：新華網）