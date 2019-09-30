郭辦：目標是下架蔡政府　沒呼籲郭粉投誰

郭台銘發言人蔡沁瑜。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／ 鴻海創辦人郭台銘展開感恩之旅，日前在台北三創園區舉行的首場卻變成“韓黑大會”，還有郭粉社團揚言下架國民黨跟韓國瑜。永齡基金會副執行長蔡沁瑜今受訪時表示遺憾，呼籲郭粉能理解郭台銘的想法，郭台銘一直都是“中華民國”派，目標也仍然是下架蔡政府，這種行為不要再繼續下去。



蔡沁瑜強調，對郭粉這些行為，郭台銘並不知情，對於這種不理性的行為，她也感到遺憾，如果真的支持郭台銘的人就會知道郭一直都是“中華民國”派，目標就是要下架蔡政府。她也強調，在感恩之旅他們沒有呼籲支持者要投給誰，投票行為是理性的民主機制，絕對不去干涉。



至於郭台銘有沒有可能名列台灣民眾黨不分區第一位？蔡沁瑜表示，郭台銘正在享受無黨一身輕，不太會再去投入政黨成為不分區第一名，這不是他人生規劃的劇本，但如果民眾黨或是藍綠“立委”候選人與他理念一致，他會願意站台。



至於台北市議員鍾小平要去新北淡水參選“立委”，並自稱郭家軍。蔡沁瑜也解釋，鍾小平不算郭家軍，比較像是盟友，郭台銘日前去鍾小平母親告別式時，鍾當時有提到合掛看板的事，但郭台銘僅向他表示加油，並說會幫他站台。蔡沁瑜強調，目前唯一屬於郭家軍的只有要參選土城三峽“立委”的前“立委”李嘉進兒子李縉穎。



在跟民眾黨協調“立委”提名的部分，蔡沁瑜指出，目前還沒談到不分區，但區域“立委”是有的，就是提名李縉穎，不過提名並不會跟民眾黨有衝突，會討論誰有勝算。至於之前傳出蔡沁瑜跟另一個幕僚郭昕宜參選的事，蔡沁瑜說仍在考慮中。