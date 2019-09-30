新創決賽　韓國瑜：沒得獎別傷心歡迎來高雄

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月30日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天出席新創大賽決賽，韓再次提到青年政策，市府會幫助年輕人創業，若決賽沒有得獎也不要傷心難過，歌王費玉清17歲參加選秀也只得第四名，只要設計產品非常好，市府很樂意幫助培育，一定要跟青年局結合，來到高雄發展。



韓國瑜30日下午前往鹽埕區的高雄國際會議中心，出席“2019 KO－IN Dreamer ARENA 未來城邦–高雄創新創業大賽決賽”，第一名可贏得新台幣獎金50萬元，前三名將可進駐培育新創團隊的“KO－IN智高點”育成中心接受輔導。



韓國瑜致詞表示，高雄將青年創業當成重中之重，青年局10月1日將揭牌成立，市府會與高雄銀行合作，未來年輕人貸款創業，可直接線上申請，且“今天貸、今天取”。他表示，高雄市已編列3億元預算幫助年輕人創業，預計明年可以達30億元規模，從創業角度來看，30億元當然不夠，但萬事起頭難，市府負債3千億元，還是願意擠出3億元來幫助青年人。



韓國瑜說，年輕人創業沒錢，市府會投資你，大家是夥伴關係，投資到哪裡、服務就到哪裡，市府不會貸完款就不理你，會有一堆法律、會計、市場專業的退休企業家來當年輕人的後盾，讓高雄成為青年創業的樂園。



現場7個參賽團隊只有3個能夠脫穎而出，韓國瑜話鋒一轉，他說“如果有遺珠之憾，沒有關係！我記得歌王費玉清第一次參加歌唱比賽只拿到第四名，所以不要急，沒有得到名次千萬不要傷心也不要難過。”韓說，如果設計的產品非常好，將來可以多多跟青年局結合，市府很樂意幫助培育，大家一起來成長，絕對不會孤單。