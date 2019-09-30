高鐵南延屏東　葉匡時槓上蘇貞昌籲懸崖勒馬

高雄市副市長葉匡時今日率交通局長鄭永祥、新聞局長王淺秋共同召開記者會，槓上“行政院長”蘇貞昌。（照:高雄市政府提供） 中評社台北9月30日電／高鐵南延屏東路線，“交通部”日前拍板左營案，中國國2020參選人、高雄市長韓國瑜不滿沒經過高雄市區，高市府再度槓上“中央”。但“交通部”回應，一開始決定高鐵不進入高雄火車站的，是當年時任“交通部長”毛治國和次長葉匡時，目前任職高雄市副市長的葉匡時30日召開記者會反駁，說當時根本還沒有高鐵延伸屏東這個案子，也質疑蔡政府騙選票。



高鐵延伸屏東敲定“左營案”，未來新增屏東站估計每天只多3900名旅客，卻要耗資新台幣554億元，引來反對聲浪。近日就有網友在“公共政策網路參與平台”提案，希望能停止高鐵南延，並將經費用於改善台鐵。



高鐵南延屏東案討論長達廿年，鐵道局近年提出“左營”、“燕巢”兩方案，但四月第二次審查會時，多數審查委員認為兩案財務效益低、卅年無法賺錢，建議改以國土開發角度調整；“交通部”增列“高雄火車站”、“小港機場”兩案，經費暴增至千億，但可兼顧高雄市區、屏東交通需求。不過，“行政院長”蘇貞昌本月10日到屏東視察時，表態高鐵南延應考慮“施工難易度、少拆房子”，外界解讀“政院”傾向左營案。27日審查會一開始，鐵道局報告時就先以“刪除法”只剩左營、高雄案，雖然高雄市代表支持高雄案，仍拍板左營案。



高雄市副市長葉匡時今日率交通局長鄭永祥、新聞局長王淺秋共同召開記者會。葉匡時表示，高鐵南延關乎台灣未來重大交通建設投資案，呼籲“中央”懸崖勒馬，進行更嚴謹的專業評估，應聽取更多地方和專家意見再做決定。



葉匡時開場率先說明，“民國”88年（1999）當時高雄市政府、高雄市議會同意定案，涉及大量拆遷及專業高考量高鐵不進入高雄市區，而今時空背景不同，延伸案涉及“國土”變化、交通整體建設問題，必需考量各方需求、台灣長期經濟、社會發展及交通正義，應與跟地方政府做充分討論才能做決定。



他也表示，“民國”85年（1996）核定台鐵地下化，95年（2007）蘇院長任內動工，鐵路地下化是在台鐵原有軌道下進行地下化，即於既有兩條軌道寬度地面下來進行地下化工程，原有路廊本來就不足以容納高鐵路廊，而且鐵路地下化這個方案與高鐵延伸與否為兩回事。



他指出，高鐵南延關乎台灣未來重大交通建設投資案，他呼籲“中央”應該聽取更多專業意見，並進行更嚴謹的專業評估，經高雄市政府評估，左營站至屏東站僅17.5公里，行車以平均一小時一班，行班次數不多，載運量未必佳，亦有建物拆遷、石化管線遷移問題，再者，左營站為端末車站，會有列車倒著走進屏東現象，於車站駐留及行車時間為時15分，目前轉乘台鐵約25分，花費若干年建設高達百億的路段，旅客減少的車程也僅10幾分鐘，成本代價過高。



高雄市政府強調，日前“交通部”審查會中，有7位外部委員中，有3位並未出席，南延案目前僅為可行性評估，應考量延伸案進入高雄服務的人次會更廣，甚至優先以高捷橘線從大寮延伸屏東，助於高雄屏東南部整體發展，對此應審慎評估，而非選擇建設案花費較低，就草率決議的“政策買票”。

