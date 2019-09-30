網絡推動相聲“出圈”　傳統曲藝能否借網突圍

中評社北京9月30日電／“沒‘粉’他們之前，我對相聲的記憶還停留在春晚舞台，後來才發現聽相聲歡樂很多……”隨著相聲綜藝節目熱播以及網絡短視頻興起，德雲社等為代表的相聲藝術團體越來越多受關注。同時，“德雲女孩”“粉絲把熒光棒帶到相聲茶館”等現象的出現，也持續引發了各界關於互聯網對傳統文化藝術影響的思考。



網絡對相聲藝術是把“雙刃劍”



“相聲變了。”從小學開始聽相聲的“90後”小鑫說。他認為，相聲變得更“逗”了，製作內容融合更多時代元素，並且裡面的一些笑點也可以贏合現在年輕人的想法。



這些變化，離不開互聯網的影響。“從相聲早期的撂地街頭、入茶園的群體傳播，到廣播、電視時代的大眾傳播，到如今回歸劇場、網絡等新媒體傳播並行，可以看做是適應傳播媒介變化的必然結果。”天津外國語大學國際傳媒學院教師王芳這樣說。



尤其移動互聯網發展日新月異，正在重構娛樂文化生態。數據顯示，78%城市居民明顯感受到生活壓力大，影視綜藝和遊戲等休閑娛樂活動成為首選減壓方式；而在各種影視或綜藝節目中，搞笑幽默類內容最受追捧。另外，在資本帶動下，娛樂形式日益多元，搞笑視頻、喜劇綜藝、脫口秀、網絡段子等幽默作品層出不窮，相聲要“突圍”，必須抓住觀眾口味。



可以明顯發現，近年來特別是新一代相聲演員頻繁跨界綜藝節目、電影等，甚至是打造以相聲為主體的網絡綜藝，同時借助社交網絡、短視頻等，在公眾中關注度和話題度越來越高，一些相聲演員還被做成表情包，部分相聲內容甚至入選網絡熱詞、熱語。



在中國藝術研究院曲藝研究所所長吳文科看來，網絡生態對相聲的影響更像一把“雙刃劍”。“網絡時代的傳播影響力很大，目前相聲的發展主要還是受到傳播的影響，這既給優秀節目提供了發揮的機會，同時也會令瑕疵放大。”



新生代演員有了粉絲團



相聲藝術不斷發生變化的同時，觀眾群體也悄然改變著。德雲社一年一度的“綱絲節”剛過去不久，文婧（化名）仍在為沒有搶到票而遺憾。以前對相聲的印象僅停留在春晚舞台中的她，因追起相聲演員而對這一行變得格外關注。



談到喜歡的原因，文婧說：“起初是無意聽到了他們唱太平歌詞、評劇等，發現唱的特別好聽。後來覺得相聲也在不斷創新，並且對傳統文化很堅持。因為他們，我現在還特別愛聽京劇。”



像文婧這樣愛聽相聲的年輕觀眾甚至女性觀眾越來越多，新一代相聲人為該傳統行業帶來前所未見的“粉絲文化”。據優酷數據顯示，德雲社觀眾中18至34歲的人群從2018年的51%上升到2019年的64%；2019年女性會員數較2018年上升240%，男女比例從2018年的6：4變成如今的5：5。



“相聲改編了非常多，跟觀眾的互動也多了，我們以前聽相聲時，主要是兩個相聲演員在講一些他們編的段子或是老套的事件，但現在相聲都開始結合時事了。”有年輕粉絲這樣評價。



文婧說，除買票去現場觀看相聲演出，他們也會進行集資、應援、打榜、做數據等。她認為，在追星這件事上，追相聲演員和其他演員並無區別。



一位業內人士指出，這一現象與演員的偶像化有關，演員的個人魅力和劇場的舞台氣氛吸引了許多年輕粉絲，同時也帶動了這些觀眾對相聲和戲曲的關注。



也有不同的聲音出現。“顔值是演員的優勢，但不能是他的本事。”網友“＠小鑫”說。在他看來，相聲講究說學逗唱，有些演員“唱”確實很不錯，但其實觀看後發現“說”“學”等方面水平有待提高。



應在粉絲“追捧”中理性發展



如何平衡藝術規律與觀眾趣味？中國傳媒大學教授吳煒華認為，相聲藝術在廣播和電視時代曾大放異彩，但在今天卻舉步維艱，而曲藝社團的出現，通過組團出征，在打造相聲藝術新時代適應性的同時，也巧妙地借力了相聲新偶像的造星模式，以應對撲面而來粉絲經濟的衝擊，這一努力有值得肯定之處。



他也提到，傳統曲藝在面對新媒體轉型、新受眾出現之時，必然會遭遇文化震蕩。如何傳承優秀相聲藝術的同時，適時而變，打開傳統曲藝的創新傳播之路，是曲藝傳播者需要思考的問題。“如何借力粉絲文化，建立傳統曲藝在新時代的‘粉絲型’觀眾群；如何巧用新媒體平台，打開傳統曲藝在移動音頻、短視頻、智能應用中的新傳播空間，都是未來努力的方向。”吳煒華說。



“網絡時代容易形成‘圈子’，是正常現象，本身無可厚非。相聲界多吸引一些年輕人，本身也不是壞事。但過度追捧和消費藝術之外的東西，可能會適得其反。”吳文科說。



吳文科認為，相聲創作還應有比較全面和深厚的文化作為支撐。“但文化表現力只是一個方面，發展相聲文化更要‘如履薄冰’，知敬畏。”吳文科說，藝術欣賞可以見仁見智，但是要有底線、要理性；精神食糧要在娛樂之外給予人們思想的啟迪和藝術的陶冶。同時，相聲演員等傳統藝術工作者應保持虛心求教的態度，在弘揚主旋律的基礎上提升藝術影響力。



“借助網絡，相聲傳播比劇場更廣。”學苑出版社社長孟白說。對於當下的粉絲經濟與相聲的碰撞，孟白認為，現在一些相聲演員在自我形象上更加迎合觀眾的審美需求，無疑也給行業帶來了壓力。“不論是說學逗唱、諷刺幽默、針砭時弊，還是插科打諢，相聲還是應該回歸本源，應在這些基本功上下功夫。”孟白說。



吳文科談到，如今網絡泥沙俱下，要警惕新媒體快速發展下盲目的“粉絲經濟”。“要消費藝術，不要過度消費藝人。要科學引導粉絲對傳統藝術帶來的流量衝擊，持續淨化網絡環境，從立法監管到社會輿論合理引導公民參與到網絡治理中。”



（來源：光明網）