徐崢：小人物也可以成為超級英雄

（來源：新華網） 中評社北京9月30日電／在競技賽事裡，中國女排於國人心中的地位是特殊且不可撼動的。1984年女排姑娘首次奧運折桂，用“三連冠”站穩巔峰向世界展現中國力量，“團結拼搏、不畏困難、為國爭光”的女排精神凝聚成整個時代的精神符號。



作為電影《我和我的祖國》的七個故事之一，由徐崢執導的《奪冠》正是借一個小男孩的視角回顧了1984年女排奧運會奪冠、首獲世界大賽三連冠的歷史瞬間。《奪冠》重現了中國女排奧運賽場的英姿，同時將鏡頭聚焦到大時代背景下的小人物，記錄80年代全民歡騰共為女排喝彩的場景。



重溫國人驕傲記憶 女排精神凝聚人心



“各位聽眾，各位聽眾，台灣同胞們，海外僑胞們，現在我們向大家轉播，第23屆奧林匹克運動會女子排球決賽，這是由中國女子排球隊對美國女子排球隊……



現在中國隊侯玉珠在發球，美國隊一傳沒有到位！打探頭球！好球！郎平把球扣中了！



……



在黑白電視機裡，央視解說員宋世雄傳來了捷報，1984年8月8日中國女排奧運會奪冠，首獲世界大賽三連冠。”



熟悉的解說聲音響起，喚起了一代人的時代記憶。“八幾年的時候，在弄堂裡，大家一起看女排比賽。這個給我的印象是特別特別深刻。”作為《奪冠》的導演，徐崢將自己的女排記憶融入電影中，當時十二歲的他經歷了中國女排首次奧運奪冠的時刻，成為了這段歷史的見證人。



當女排隊員站上領獎台，五星紅旗高高飄揚，國歌聲回蕩在體育館裡……這一切組成了觀眾們記憶中的經典畫面。在那個沒有手機沒有互聯網的年代，人與人之間的關係更加親近，注意力也相對集中，“所以一場比賽，它的話題從頭到尾，始終貫穿。帶給我們精神世界的充實感是很強烈的。”徐崢說。