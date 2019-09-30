張譯：在退縮與拒絕中不斷前行

中評社北京9月30日電／一個從十年龍套生涯中走出來、曾經被指“性格內向沒有表演天賦”的演員張譯，先後憑借電影《親愛的》獲最佳金雞百花電影節男配角獎、憑借《雞毛飛上天》獲第23屆上海電視節白玉蘭獎最佳男主角獎。儘管如此，他依然無法擺脫內心的不自信，無法勇敢地去主動追尋角色，更多的時候，張譯是被動的，是等待被導演尋找到的一個演員。



在張譯身上，可以找到“子欲養而親不待”的緊迫感，能夠感受到“世上無難事只要肯登攀”的努力付出，同時還有當機會與角色降臨時下意識的退縮與猶豫。但好在這一路走來是幸運的，因為有很多人願意做他的導師，“他們告訴我你一定行，往前走吧別回頭。他們都在用一種我覺得近似於催眠的方法，在讓我相信我可以做到。”





挑戰



戰勝心結衝破舒適圈



從《士兵突擊》中的史今開始，張譯逐漸被觀眾所熟知，到後來《親愛的》《追凶者也》《雞毛飛上天》《紅海行動》，張譯一次次地演繹著或正面或反面、或暖心或冷面的角色，而在這些不同人物背後，接演過程常常是以拒絕開始的。“任何一次接到一個新角色，我總會下意識去衡量，作為演員自身材料和角色之間的差距到底是什麼？如果差距很小的話，我覺得我就幹，差距大了，就有點不太敢。”



張譯對自己的要求是不能扯團隊後腿，不能因為自己讓整體丟分，“別最後讓人覺得大家都演挺好，就張譯演得不好，影響了整個電影的品質。”



不夠自信的張譯，雖然“每一次都犯這毛病，每次都跟導演說，我好像幹不了這事，您選錯人了。”但經過一番勸說和鼓勵後，他卻又總能出色地完成每部作品，“我就像一個自閉兒童一樣，被導演們不停打開我的一扇一扇窗戶，然後我發現原來我這個不光是一個塔樓的房間，我還是一個南北通透的。再後來發現我是三面有玻璃的，最後我發現我一圈都可以有玻璃。”



在張譯最新的作品《攀登者》中，過程亦是如此，“尤其是一看這是60年登山的三個英雄之一，而這三個人打破了人類有史以來的紀錄。你就不太清楚這個人自己能不能夠得著了，所以一開始是想謝絕了這件事。”



當然最後就如同影片中的“曲鬆林”一樣，張譯再次克服了自己，“後來他（曲鬆林）挺立起來，戰勝了自己這個心結。雖然他不是最後再次成功登頂的一個，但同樣是一個英雄的存在。”



攀登



向往珠峰在大本營留牽掛



在拍攝《攀登者》之前，張譯不僅對登山一無所知，甚至還有些抵觸，他想不明白的是登山的意義何在。但影片拍攝完成之後，張譯完全改變了想法。“過去我不明白為什麼要登山，就是為了爬上去了就站得高點嗎？而且我抵觸登山還有一個原因就是以前我當兵，每周六周日終於可以不出操不跑步了，但是我們必須要登山，”張譯笑言“特別痛苦，累得都快吐血的感覺，終於登上去，也不知道圖什麼。”



在接觸了《攀登者》之後，張譯對登山便有了全新的認識，“不僅僅說裝備的使用、登山的技巧、呼吸的節奏、氧氣的運用、結組的重要性、繩套怎麼打……不僅僅是這些，就比方說之前我是不自信的，不太敢接這個角色，然而最後你演了，我覺得這對於我個人來講就是成功。”



儘管當兵的時候爬山爬到懷疑人生，但現在張譯卻對珠穆朗瑪峰動了心思，“因為我沒有高反，現在還真對珠穆朗瑪有點向往，也有點信心了，開始心裡有點癢癢。”



對挑戰高峰有了底氣，不僅來源於掌握了登山的相關知識，更因為有著來自珠峰大本營的一份牽掛。“我和吳京把逝去的兩位老前輩的瑪尼堆，建在了海拔5200米的珠峰大本營上。沒有這些登山先驅，也沒有我們攀登者這個電影，也沒有我曲鬆林這個角色。所以我是特別希望能夠還有這樣的機會，再去5200，再去看看。”



緊迫



最怕“子欲養而親不待”



成長路上，張譯一路坎坷，揮之不去的不安定感讓他更加努力地面對工作面對生活。對於張譯而言，時不我待的感覺始終縈繞心間。“不是說因為演員這份工作，而是從小我就希望能讓自己的父母過上舒適的生活。因為父母為自己的孩子都是做了太多，所以總是希望他們能夠幸福一些。但是他們生我生得太晚，所以我從小就有這種緊迫感。”



回想起剛剛工作的時候，因為一直沒有很好的成績，張譯“總有一種抬不起頭來的感覺”，“那時候父母已經退休了，就等著安度晚年。可是你什麼都沒有，那種勁頭是特別難受的。現在父母都奔80了，他們也不再為其他的事情犯愁，但我還是會為時光這件事情犯愁。”



回看過往，張譯的演藝經歷算不上一帆風順，曾被勸說不要再演戲了，“你演戲就是個死”，以至於後來真正成為演員之後，面對太好的評價還會產生不真實感。在他心中，有很多“不敢觸碰的角色類型”，他自言“我局限性蠻大的”。但幸運的是，入行以後太多導演老師在背後支撐著他不斷前行，他數出了一長串的名字：“賈樟柯導演、曹保平導演、張藝謀導演、高群書導演、張一白導演、《攀登者》李仁港導演、徐克導演、陳可辛導演……我已經提不過來太多太多了，給了我太多太多的鼓勵、信任和溫暖。”



如今的張譯已經用一部部的作品證明自己是一個有實力有演技的好演員，他坦言不是個“特別有追求的人”，也沒什麼遠大的理想，最近的小心願就是“希望10月1日，再忙也能看完一部完整的電影《攀登者》”。



（來源：新華網）