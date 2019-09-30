促進健康產業高質量發展行動綱要出爐

中評社北京9月30日電／發改委等相關部門發布《促進健康產業高質量發展行動綱要（2019－2022年）》指出，到2022年，基本形成內涵豐富、結構合理的健康產業體系，優質醫療健康資源覆蓋範圍進一步擴大，健康產業融合度和協同性進一步增強，健康產業科技競爭力進一步提升，人才數量和質量達到更高水平，形成若干有較強影響力的健康產業集群，為健康產業成為重要的國民經濟支柱性產業奠定堅實基礎。



健康產業是全社會從事健康服務提供、相關產品生產經營等活動的集合，涉及面廣、產業鏈長、融合度高。但是，從目前來看，我國健康產業仍存在優質醫療資源不足，科技含量不高，跨界融合不充分，健康保險發展滯後，人才要素短缺，營商環境和行業監管不夠完善等短板弱項。



因此，未來將建設區域醫療中心，支持優質社會辦醫擴容，發展優質健康管理，並建立全民健康信息平台，發展互聯網醫療以及互聯網藥物流通。



具體來看，依托現有醫療機構，在全國範圍內建設一批高水平臨床診療中心、高水準臨床科研創新平台、高層次人才培養基地，提高區域內疑難病症診治能力，逐步滿足群眾就近享有高水平醫療服務的需求，力爭腫瘤、心腦血管、呼吸、兒科、創傷等重點疾病在區域內得到有效救治。支持符合條件的高水平民營醫院跨區域辦醫，向基層延伸，實現品牌化、集團化發展。



有序推進省統籌區域全民健康信息平台建設，逐步將各類醫療衛生機構及健康數據資源接入平台和實現互聯互通。建立互聯網診療處方信息與藥品零售消費信息互聯互通、實時共享的渠道，支持在線開具處方藥品的第三方配送。加快醫藥電商發展，向患者提供“網訂（藥）店取”、“網訂（藥）店送”等服務。



對此，中國社會科學院公共政策研究中心特約研究員賀濱在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，健康產業的發展，不僅是滿足人民日益增長的需求的重要方面，也是未來我國支持經濟增長的一大著力點。他表示，例如互聯網售藥，互聯網銷售產品特性包括標準化強，不用現實試驗，運送半徑大，因此，互聯網售藥的放開已是大勢所趨。（記者 梁倩）



（來源：經濟參考報）