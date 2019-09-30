《我和我的祖國》預售破兩億 國慶檔最熱

中評社北京9月30日電／距離上映還有一天時間，電影《我和我的祖國》預售票房成功破兩億，堪稱國慶檔熱度最高的電影。昨日影片在京舉行首映禮，總監制黃建新說各地路演觀眾反應熱烈，其實他跟總導演陳凱歌第一次看成片時就哭了。這兩天一直“掛在”熱搜上的沈騰便裝趕來看片，哭濕幾包紙巾的他最遺憾自己未能參與此次拍攝。



作為2019年中宣部電影局推出的頭部電影項目之一，由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野七位華語導演共同執導的《我和我的祖國》，是中國電影人用自己所擅長的方式，對新中國成立70周年的一次濃情表達。



昨天北京首映禮上，總監制黃建新表示他跟陳凱歌第一次看成片時，“我們倆都哭了，內心很激動，就覺得這一年的努力沒有白費。”而對於電影想表達的主題，黃建新回答：“電影中聚焦的都是最普通的中國人，他們有缺點，但是他們內心深處有溫暖、有情感，我們就是想把‘我和我的祖國’的‘我’拍好，跟所有的觀眾連起來，勾起觀眾內心的情緒。”



同時負責《白晝流星》拍攝的陳凱歌就說，他之所以對這個故事感興趣，是因為：“我們的國家國土遼闊，我們的關注點不（應）只在東部發達地區，也應該注目那些暫時落後的地區，《白晝流星》是關於改變的故事，一個人如果能夠遇到歷史時機被改變的話產生的力量是不得了的，再貧困的地方也是中國國土，再窮的孩子也是中華兒女。”



截至記者發稿，《我和我的祖國》預售票房已經破兩億，9月28日的點映還有之前的路演，各個年齡層的觀眾都反應熱烈，足以證明大家對作品的喜愛。同屬90後的周冬雨和彭昱暢既是影片參與者也是觀眾，他們昨天都認為不管哪個年代，年輕人對祖國的愛都是一樣熱烈和相同，那麼感受影片中久遠時代的情感也不會存在障礙。而“藏在”觀眾席上的沈騰也發表了自己的看片感受，直說看宣傳片時就泣不成聲，看完電影後“我已經哭完好幾包紙，還有一部分抹在自己褲子上。電影真的非常好看，很遺憾我沒能參與這部電影，希望以後我能有這個殊榮。”



電影《我和我的祖國》影片將於今日上午9點正式登陸全國院線，並在10月1日開啟海外同步上映。屆時，將登陸美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等近40個國家及地區的電影院線。



電影還將於今日舉行海外10城聯動首映活動，與海外同胞們共同慶祝新中國成立70周年。（陳慧）



（來源：信息時報）