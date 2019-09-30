馬斯克：“星舟”火箭將在6個月內升空

中評社北京9月30日電／美國太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克28日說，該公司正在開發的下一代重型運載火箭“星舟”有望在未來6個月內升空進入軌道，明年實現載人飛行。



馬斯克當日晚間在美國得克薩斯州博卡奇卡發射基地演講時公布“星舟”詳細開發計劃時說，由博卡奇卡和佛羅里達州卡納維拉爾角的兩個基地相互競爭，交替建造並測試Mk1到Mk5系列“星舟”原型機。



馬斯克說，完成組裝後的“星舟”原型機長約50米，直徑約9米。其中，Mk1原型機將安裝3台“猛禽”發動機，將在未來1到2個月飛抵約65000英尺（約合19812米）的亞軌道；Mk3及後續原型機則有望每個裝載35台“猛禽”發動機，進入近地軌道。但是，發動機數量是否能達到35台要視任務情況而定，最少大約為24台。



馬斯克說，“星舟”最終目標是實現“快速可重複利用”，未來有望每天發射“星舟”3到4次。之所以能夠“快速可重複利用”，是因為“星舟”箭體外殼主要採用的材料是不銹鋼而非碳纖維，維護成本低，在太空極端環境下表現優於碳纖維。“星舟”底部使用陶瓷材料隔熱以應對進入大氣層時產生的高溫。



太空探索技術公司28日發布官方推文說，“星舟”有望將超過100噸有效載荷送入月球或火星表面，以經濟的價格為建立月球基地和火星城市運送人力、物力。“星舟”最終將運送多達100人進行長距離星際飛行。（記者周舟）



（來源：新華網）