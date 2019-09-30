中國企業在歐最大核能合同簽訂

中評社北京9月30日電／據中國核工業集團的消息，9月30日，全球規模僅次於國際空間站的國際大科學工程計劃——國際熱核聚變實驗堆（ITER）的“心臟”安裝階段在京啟動征程。在中核集團董事長餘劍鋒和中國國際核聚變能源計劃執行中心主任羅德隆的共同見證下，ITER組織總幹事比戈代表ITER組織與中核集團牽頭的中法聯合體正式簽訂了國際熱核聚變實驗堆（ITER）主機安裝一號合同（TAC1）。



餘劍鋒表示，這是有史以來中國企業在歐洲市場中競標的最大核能工程項目合同，同時也是中國核能單位首次以工程總承包形式成功參與國際大科學工程項目。該合同的簽訂是中核集團積極響應“一帶一路”倡議的又一次堅定落實，意味著中國三十多年不間斷進行核電建設所形成的工程總承包能力和五十多年的核聚變技術積累和國際影響力獲國際核能高端市場認可。



“這是ITER組織的主要合同，”比戈說，“我們已經為ITER主機部件的機械安裝精心準備了1200多個設計工作包，同時計劃了裝配序列；我們很高興找到了高素質的積極的合作夥伴來完成這項工作。我們期待著與世界知名的行業專家合作，按時、按規格安裝世界上最具挑戰性、最有前途和最重要的科學設備之一。”



TAC1安裝標段工程是國際熱核聚變實驗堆（ITER）托卡馬克裝置最重要的核心設備安裝工程，其重要性相當於核電站的反應堆、人體裡的心臟，主要工作為杜瓦結構的安裝以及杜瓦結構和真空容器之間所有的系統安裝。核聚變能被認為是解決人類未來能源困境的理想能源，面對“新材料、新技術、新工藝”的“三新”工程，中法聯合體將強強聯手，為全球能源可持續發展而不懈努力。



該項目由中國核電工程有限公司牽頭，攜手中科院等離子體物理研究所、中國核工業二三建設有限公司、核工業西南物理研究院，法國法馬通公司參與組成中法聯合體，以工程總承包形式正式中標在法國建設的國際熱核聚變實驗堆（ITER）TAC1安裝標段。



目前，中法聯合體TAC1項目籌備組已完成項目任務書、項目大綱等準備工作，計劃10月底起常駐法國進行項目前期籌備工作。



（來源：人民網）



