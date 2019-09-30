男護士搶手的背後　體力有優勢

中評社北京9月30日電／今年，廣州中醫藥大學護理學院共招收了202名新生，其中56名男生。廣州中醫藥大學護理學院副院長宋陽介紹，相較於女生的細心，男護士在體力方面確實更占優勢。據統計，廣州中醫藥大學護理學專業的本科畢業生首次就業平均月薪約為7000元。依據不同的科室和職別，畢業兩年後有的畢業生薪資將可能破萬元，十年後更有可能成為主管護師。



特定職業的“性別傾向”長久存在，這有著一系列歷史成因，而很難簡單歸因為“歧視”或“成見”。護士一行，可說是典型的“女性主導型職業”，儘管近些年來情況有所改觀，但時至今日，從業群體的性別結構仍未發生明顯變化。置之於這種大背景下，諸如“男護士沒畢業就被預定，畢業兩年薪資過萬”的新聞，實則是頗具激勵效應的。事實上，這麼多年來，有關“男護士”“男幼師”的新聞一出都會引人關注。



傳統印象中，護士需要的是愛心、細心和耐心，這被默認為是女性的天然優勢。隨著現代醫學理論和技術手段的進化，某些診療過程變得越發複雜和漫長，可謂耗時耗力，這就讓男護士的體力優勢變得更有價值。比如說，某些大手術時長動輒十多小時，許多女護士多半是扛不住的；再比如說，在骨科科室，為輔助病人長時間進行站立或特殊姿勢治療，男護士也是當仁不讓……理論上，隨著醫學診療進步所帶來的工作量劇增，男護士的作用還將繼續放大。



然而，應該預計到的是，那些費力氣的工作，大概率可能會被智能機械替代。現階段，男護士的價值往往建立在更勝一籌的體能和精力基礎上，而這並非是不可取代的。從某種意義上說，醫院對於“強體力”男護士需求的增長，更像是一個周期性現象，其既然產生於現代醫學診療精細化所帶來的勞動量擴張，就可能消弭於醫療器械所形成的替代性輔助方案。必須承認的是，男護士相較於女護士，除了體能更好其實並沒有太多別的獨特優勢。



倘若我們試圖給出嚴謹的求學、擇業建議，那麼就必須要回答一個根本問題，那就是醫療行業對於男護士的“強需求”是不是可維繫的？護士一行能否持續轉化為一個“性別中立”的職業？從理論上說，這並非不可能。要知道，就未來的發展方向而言，非但男護士的體力優勢將變得沒那麼重要，就連女護士的那些傳統優勢也將不再明顯。女護士素來為人稱道的耐心與細心品質，男護士通過體系化的專業教育以及醫院內部的規範培訓、標準化管理，同樣可以具備。



在現代社會，護士一行失衡的性別結構，沒有任何理由再繼續存在下去。新的教育、職業生態中，在女護士、男護士的“優勢”都趨於抹平的前提下，大家理應回到同一起跑線去競爭和合作。



（來源：北京青年報）