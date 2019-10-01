中評關注：呂秀蓮來勢洶洶　蔡遇到難纏對手

正進行2020連署參選的呂秀蓮最近只要一開記者會，就會批判蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電（記者 黃筱筠）蔡英文將博士論文原稿交由“國家”圖書館開放公開閱覽，呂秀蓮緊咬不放，在北台灣放颱風天時，照常舉行 記者會。呂喊話要求曾取得蔡英文畢業證書的“中選會”、“教育部”、政治大學公布其他版本，要檢驗論文內容是否一致，再度為蔡英文的博士論文爭議引起討論。



就在民進黨33週年黨慶邀請陳水扁回到民進黨之後，蔡英文與陳水扁關係，在黨中央積極運作下，已逐漸緩和。雖然很難預測扁後續會不會繼續批抨民進黨、蔡英文，但至少雙方關係已不再劍拔弩張。



但陳水扁昔日副手呂秀蓮則不是這麼好說話，自從呂登記參與2020連署之後，幾乎每次開記者會都會批評蔡英文，力道之大，讓蔡很難招架。博士論文事件，在蔡英文將論文原稿送“國家”圖書館開放閱覽後，似乎要慢慢平息，但呂秀蓮再度提出批評，認為應該公布過去論文的版本。



甚至獨派人士也找出，蔡英文所說的康乃爾大學教授並未過世，蔡競辦再度澄清說是蔡英文口誤而道歉。這也不是第一次，蔡英文口誤，她之前也曾經在與支持者聚會時，提到是她購買紐約辦事處，但之後遭到扁打臉，是游錫堃擔任“行政院長”任內購買，蔡辦之後也趕緊澄清是記錯了而道歉。蔡的記錯、口誤等事件，加上博士論文疑問未完全解開，若持續累積下去，會讓外界質疑蔡的誠信問題。



呂秀蓮參與2020連署參選，11月2日前須提出28萬384份以上連署書，才能取得參選資格。雖然，看起來呂秀蓮要過門檻不容易，但在11月2日之前，只要呂一再對蔡英文提出質疑，殺傷力不容小覷。且呂是個難纏的對手，要她妥協沒那麼容易，蔡可能要祈禱在登記連署這段時間，呂不要再有什麼大動作，否則是否會影響蔡連任選情，都還很難說。