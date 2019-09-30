傳郭台銘大陸欠債財產被凍結　郭辦駁斥提告

郭台銘辦公室駁質網傳謠言。(中評社 資料照) 中評社台北9月30日電／針對近日網路謠傳“郭台銘因欠大陸銀行鉅款，資產將被凍結”等議題，郭台銘辦公室30日晚間發出聲明表示，此消息完全與事實不符，一派胡言！目前已令所有同仁蒐集網路上流傳不實言論，並將就其惡意毀謗情事提出告訴。



郭台銘辦公室表示，針對有人刻意在網路指控“郭台銘債留大陸，其資產已被中共凍結，並已令郭粉支持蔡英文連任等情事”郭台銘辦公室嚴重聲明完全與事實不符，一派胡言！郭台銘的大陸資產不但沒有被監管，更沒有所謂借款1·2兆人民幣的事實。



郭台銘辦公室表示，郭台銘一路走來念茲在茲的是台灣未來的發展以及如何讓老百姓過更好的生活，既使已決定不選“總統”，但為了社會公平正義及捍衛自身名譽，已令所有同仁蒐集網路上流傳不實言論，並將就其惡意毀謗情事提出告訴。



鴻海集團聲明：



近日網路謠傳 郭台銘先生因欠大陸銀行鉅款，資產將被凍結，也因此郭台銘先生一定得必選2020“總統”。



由於此則充滿惡意的虛假內容提到鴻海富士康，因此公司在此聲明：



一、鴻海公司並無在大陸借錢一兆二億元之情事，所謂欠款與還債問題乃是惡意造謠攻擊。



二、集團正處於產業旺季，包含大陸鄭州廠在內，皆持續徵才當中，當然更無裁員五萬人之情節。



三、越南、印度廠區業務拓展皆順利進行中，亦無所謂相關設備被查扣之事。



四、SDP增城面板廠之前乃為創辦人個人之投資，但據了解創辦人早已出讓其個人之投資持股，鴻海富士康本身亦無投資在其中。



五、公司創立45年以來，一直兢兢業業提昇公司在全球競爭力，並為台灣提供就業機會與貢獻稅收，因此敬請媒體朋友切勿隨意引述錯誤謠言，若有任何不實報導，公司將不惜以法律行動捍衛公司聲譽與股東權益，敬請媒體查察為荷。