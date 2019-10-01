全國台聯慶祝新中國成立70周年

全國台聯慶祝中華人民共和國成立70周年招待會在京隆重舉行。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月1日電（記者 沈而忱）中華全國台灣同胞聯誼會（全國台聯）慶祝中華人民共和國成立70周年招待會在京隆重舉行，邀請居住在台灣島內、港澳和海外的部分台胞參與。中國僑聯副主席齊全勝，中央統戰部三局局長王萍和許光任，香港中聯辦台務部部長楊流昌等人出席。中共中央候補委員、全國人大常委會委員、全國台聯會長黃志賢發表講話。



黃志賢表示，明天就是中華人民共和國成立70周年的偉大日子。當前，祖國大陸在以習近平總書記為核心的黨中央堅強領導下，經濟、政治、文化、社會、生態文明等各方面建設迅猛發展，“一帶一路”倡議全面展開，全體中華兒女正在為實現“兩個百年”目標，為實現中華民族偉大復興的中國夢而齊心協力，努力奮鬥。全國台聯希望大家能夠親身體驗祖國日新月異的變化，感受祖國繁榮昌盛，蒸蒸日上的改革新成就。



由於民進黨當局拒不接受“九二共識”，不承認兩岸同屬一個中國，致使兩岸關係嚴峻複雜，和平發展遇到前所未有的挑戰。黃志賢強調，即使如此，兩岸同胞是一家人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的。共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，需要包括港澳台同胞、和海外僑胞在內的全體中華兒女的共同努力。



黃志賢回顧了習近平總書記今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要的講話精神。他指出，習總書記強調，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，落實促進兩岸經濟文化交流合作的各項措施，實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。