中評現場：年輕專家向港澳台胞介紹祖國成就

國務院發展研究中心發展部研究員賈珅。（圖片由主辦方提供） 中評社北京10月1日電（記者 沈而忱）國慶前夕，全國台聯邀請了國務院發展研究中心發展部研究員賈珅，向港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞介紹了新中國70年的發展成就，與港台同胞和海外僑胞共同感受新中國成立以來，一改積貧積弱局面，經濟、文化、民生等各方面快速發展、蒸蒸日上的新面貌。講座由全國台聯聯絡部副部長許玉香主持。



講座包含了經濟增長、區域經濟、城鎮化、文化繁榮、農村建設、醫療衛生、教育發展等十六個方面。賈珅首先指出，新中國的發展分為三個時代，一是計劃經濟時代，從成立之初至1978年；二是改革開放時代，從1979年至2011年；三是發展的新時代，即2012年黨的十八大召開以來至今。



為了更直觀地展示中國經濟的飛速增長，以及在世界經濟中的占比，賈珅播放了一段視頻。在觀看視頻的過程中，中評社記者注意到港台同胞們時不時地頻頻點頭、小聲交流，還有人輕聲感嘆，原來中國的經濟從2000年後就增長地這麼快了。



在數字背後，是更為鮮活生動的事實。賈珅介紹道，新中國成立以來，農業生產條件持續改善，生產能力快速提升，尤其是黨的十八大以來，農業機械化程度持續提高，新型生產模式快速發展。工業體系逐步完善，多項工業品產量居世界第一，產業轉型升級步伐不斷加快，正由“中國製造”向“中國智造”轉變。服務業蓬勃發展，滿足生產生活需求能力不斷提高，特別是黨的十八大以來，服務業迸發出前所未有的生機與活力，互聯網行業躍入高速增長期。還有大家熟知的高鐵，已成為中國的新名片。