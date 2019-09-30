外國領導人祝賀中華人民共和國成立70週年

中評社北京9月30日電／連日來，許多國家領導人和國際組織負責人紛紛致電或致函中共中央總書記、國家主席習近平，熱烈祝賀中華人民共和國成立70週年。



新華社報道，俄羅斯總統普京表示，值此中華人民共和國成立70週年之際，謹致以最熱烈的祝賀。70年來，中國在經濟、社會、科技等領域取得舉世矚目的偉大成就。中國在國際舞台上享有當之無愧的崇高威望，在解決重大全球性問題方面發揮著十分重要的作用。在習近平主席領導下，中國正朝著實現中共十九大制定的2021年前全面建成小康社會、2049年前建成社會主義現代化強國的目標堅定前行。俄中互為不可替代的戰略夥伴。我非常珍視我們之間的友誼，願繼續同你緊密合作，共同造福俄中兩國人民。



美國總統特朗普表示，祝賀中華人民共和國成立70週年，祝福中國人民享受和平與繁榮。



朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩表示，70年來，勤勞智慧的中國人民在中國共產黨領導下頑強拼搏，戰勝各種考驗和挑戰，中華大地迎來劃時代的變化，中國綜合國力和國際地位極大提升。中華人民共和國的偉大鬥爭歷史清楚地證明，社會主義是中國人民最正確的必然選擇，中國共產黨的領導是中國人民走向勝利的根本保障。我們堅信，有總書記同志和中國共產黨的領導，有新時代中國特色社會主義思想，中國人民實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的新征程必將取得勝利。



越共中央總書記、越南國家主席阮富仲表示，中華人民共和國成立70年來特別是改革開放40年來，在中國共產黨領導下，中國人民取得巨大成就，人民生活實現小康，國際影響力和地位不斷提升。祝願中國早日建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國。



老撾人民革命黨中央總書記、國家主席本揚表示，70年來，中國共產黨的領導地位不斷鞏固增強，中國特色社會主義建設取得全面顯著成果，堅定了老方推進本國社會主義事業建設的決心和信心。衷心祝願中國人民在以習近平同志為核心的中共中央英明領導下，順利實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢。

