李克強會見41國和國際機構新任駐華使節代表

中評社北京9月30日電／在中華人民共和國成立70週年前夕，國務院總理李克強9月30日下午在人民大會堂會見41國和國際機構新任駐華使節和代表。



新華社報道，李克強歡迎各位駐華使節來華履新，同他們一一握手、親切交談。李克強積極評價中國同各有關國家和國際機構關係與合作取得的新進展，並請他們轉達對各有關國家領導人和人民、有關機構領導人的誠摯問候和良好祝願。



李克強表示，今年是中華人民共和國成立70週年，中國政府和人民將舉行隆重熱烈的慶祝活動。中國高度重視同各國和國際機構發展友好合作關係，願同各方在相互尊重、平等相待的基礎上，增進政治互信，深化互利合作，密切人文交流，實現合作共贏，推動雙方關係不斷邁向更高水平，推動構建人類命運共同體。希望各位駐華使節發揮好橋梁和紐帶作用，為深化本國、本機構同中國的友誼與合作積極開展工作。中國政府願為駐華使節履職提供便利和支持。



李克強指出，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同有關國家和機構一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護多邊主義和自由貿易，促進貿易和投資自由化便利化，擴大共同利益，攜手應對挑戰，為促進地區及世界的持久和平、共同繁榮貢獻力量。



各國和機構駐華使節轉達了本國、本機構領導人對新中國成立70週年的熱烈祝賀、對中國領導人和人民的誠摯問候，高度評價新中國成立以來取得的偉大發展成就，並祝願中國人民在實現“兩個一百年”奮鬥目標的道路上取得更大成功。駐華使節們表示，各方高度重視發展對華關係，願同中方拓展各領域務實合作，加強在國際和地區事務中的溝通協調。他們願在新的崗位上為推動雙方關係不斷向前發展、增進彼此友誼作出不懈努力。



隨後，各國和機構駐華使節應邀出席了慶祝中華人民共和國成立70週年招待會。



國務委員兼外交部長王毅參加會見。