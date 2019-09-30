習近平會見中國女排代表

中評社北京9月30日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平專門邀請剛剛獲得2019年女排世界杯冠軍的中國女排隊員、教練員代表，參加慶祝中華人民共和國成立70週年招待會，並在會前親切會見女排代表，同大家合影留念。



新華社報道，下午4時45分，女排隊員、教練員代表步入人民大會堂福建廳，習近平同大家一一握手。在聽取了領隊和教練員、運動員代表發言後，習近平表示，在舉國上下慶祝新中國成立70週年的時刻，我首先歡迎你們凱旋，向你們致以熱烈的祝賀。



習近平強調，在第十三屆女排世界杯比賽中，你們以十一連勝的驕人成績奪得了冠軍，成功衛冕，為祖國和人民贏得了榮譽。你們不畏強手、敢打敢拼，打出了風格、賽出了水平。在提前一輪鎖定冠軍的情況下，你們在最後一場比賽中沒有絲毫懈怠，尊重對手，尊重自己，堅持打好每一個球，很好詮釋了奧林匹克精神和中華體育精神。中國女排奪得了第五個女排世界杯冠軍，第十次榮膺世界排球“三大賽”冠軍，激發了全國人民的愛國熱情，增強了全國人民的民族自信心和自豪感。



習近平指出，本屆女排世界杯期間，全國人民都在關注你們，每一場比賽都有億萬人民為你們加油。38年前，中國女排首奪世界冠軍時，舉國上下心潮澎湃，億萬觀眾熱淚盈眶。中國女排“五連冠”，萬人空巷看女排。廣大人民群眾對中國女排的喜愛，不僅是因為你們奪得了冠軍，更重要的是你們在賽場上展現了祖國至上、團結協作、頑強拼搏、永不言敗的精神面貌。女排精神代表著一個時代的精神，喊出了為中華崛起而拼搏的時代最強音。平凡孕育著偉大。你們天天堅持訓練，咬牙克服傷病，默默承受挫折，特別在低谷時仍有一批人默默工作、不計回報。正是因為有這麼一批人，才有了中國女排今天的成績。



習近平強調，全面建設社會主義現代化強國，需要在各方面都強起來。實現體育強國目標，要大力弘揚新時代的女排精神，把體育健身同人民健康結合起來，把弘揚中華體育精神同堅定文化自信結合起來，堅持舉國體制和市場機制相結合，不忘初心，持之以恆，努力開創新時代我國體育事業新局面。希望中國女排繼續加油、再接再厲，期待你們在東京奧運會取得優異成績。



2019年女排世界杯9月14日至29日在日本舉行，中國女排取得十一連勝的優異成績，成功衛冕世界杯冠軍。受到接見並聆聽了總書記講話，中國女排隊員、教練員們倍感振奮。大家表示，在慶祝新中國70週年華誕之際，總書記的關心是對中國女排的莫大鼓勵。一定要牢記總書記的囑託，不驕不躁、再接再厲，保持昂揚鬥志、不斷拼搏奮鬥，爭創新的更加優異的成績。



丁薛祥、孫春蘭和國家體育總局負責同志參加會見。