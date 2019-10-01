中評關注：吳敦義列不分區？國民黨內鬥很兇

吳敦義。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜支持度未見起色，黨主席吳敦義是否列入不分區“立委”名單第一名的議題一再被提及。2005年“立委”選制改單一選區兩票制、席次減半為113席後，不分區提名爭議不火火一言，這回黨主席本身捲入漩渦，爭議擴大。



吳敦義是否列不分區的爭議，分成一，列與不列，二，是否列首席搶“立法院”長兩部份。但“挺吳派 ”與“反吳派 ”，都會滲雜若干非個人因素問題，其中還隱藏了部分挺王派“復仇”、統派極度反吳、以及“韓家軍”對吳的疑慮等因素。所以情況當然更複雜，即使吳敦義不排首席，排第15、第16也會遭致不滿。



“立法院”總席次113席，其中不分區佔34席，區域（含原住民6席）79席；2016年不分區“立委”分配的席次國民黨有11席、民進黨18席、時代力量黨2席、親民黨3席。



國民黨分配到不分區名單，以2008年獲20席最多，2012年16席，2016年11席最少。國民黨這次評估2020“立委”選舉可能過半（57席），外界推估不分區安全名單約15席，排愈後面愈難遞補上，等於是陪榜。不分區首席，就是準備搶“立院”龍頭，王金平是實例。



過去國民黨考量不分區名單，一是各地方派系在地方的政治實力大小，二是考量士農工商等社會團體代表，三是軍系、僑胞、婦女、青年、身障、勞工等特殊代表，四是沒有區域“立委”的艱困選區，例如台南、高雄、屏東等。



地方派系代表會列入不區，多半是該選區有二個派系實力相當，其中一個派系搶到區域“立委”提名，另一個會安排不分區作為安撫，藍營歷屆都有這種爭議；社會團體代表，農、漁、水利會通常互搶2個席次（1席在安全名單內、另1席在安全名單外），工商團體多半代表資方共搶2個；因此，過去常有不少具代表性的人物因未列入安全名單內而翻臉、倒戈、或轉向其他政黨求助。



2016年國民黨選情太差，不分區只有11席，且朱立倫提名的名單爭議過大，有久居高位的老臉孔、也有經歷太淺的年輕人，還有對黨毫無奉獻的新面孔，3年多議事操作也顯示，藍委經驗太淺，不論“文攻武鬥”都不及身經戰的綠委。



