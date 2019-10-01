中評關注：郭台銘澄清未挺蔡　挺韓有懸念？

郭台銘是否挺韓國瑜似乎還有懸念。（中評社資料照） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘宣布退出中國國民黨且不參加2020連署參選，郭粉動向備受關注。由於近來有不少人在挺郭的臉書社團中帶風向，要郭粉們轉投蔡英文，郭台銘辦公室昨發出澄清，表示郭台銘自投身政治以來，中心理念都是力挺“中華民國”派，以下架蔡政府為主要努力方向，至於支持誰要再審視各候選人符合其“中華民國”派。



由於郭辦只提到，“以下架蔡政府為主要努力方向”，挺韓是否還有懸念，給外界很大想像空間。



郭台銘不選2020後，郭粉對於國民黨和韓國瑜的反感幾乎可以用沸騰來形容，郭粉臉書社團也成了黑韓中心，大家在裡面轉貼的除了郭台銘的訊息外，第二大宗的就是批評韓的各類新聞、評論或是動態等等，“有韓不投”的口號更是郭粉現在琅琅上口的用詞。



由於外界認為郭台銘的紛絲多半屬於中間選民或是年輕選民，甚或知識藍、經濟藍，而這部份正是韓國瑜目前所欠缺的。因此，郭台銘昨天的澄清，並強調要審視誰符合其“中華民國”派的條件，讓韓爭取郭粉的支持上，保住了一線生機。



而短期內，韓國瑜要和郭台銘會面似乎機會不大，除了爭取見面，韓或許在即將上菜的政策，能吸納郭之前拋出的政見，譬如0到6歲孩子“國家”養等等的政策，主動釋出誠意爭取郭的支持，對於2020大選藍綠對決的局面，可能會是韓的轉機之一。