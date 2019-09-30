中國政府友誼獎頒獎儀式在京舉行　劉鶴出席

中評社北京9月30日電／2019年度中國政府友誼獎頒獎儀式30日在人民大會堂隆重舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴向獲獎外國專家頒獎並講話。



新華社報道，劉鶴代表中國政府向來自31個國家的100位獲獎專家表示熱烈祝賀，向所有在華工作的外國專家和家屬致以誠摯問候和衷心感謝。他指出，新中國成立以來特別是改革開放以來，大批外國專家積極投身中國現代化建設事業，幫助中國培養各類人才，大力促進中外合作交流，為中國的發展進步付出了大量心血、作出了重要貢獻，與中國人民結下深厚情誼，中國人民將永遠銘記在心。



劉鶴表示，要堅持習近平主席倡導的建設人類命運共同體理念。新時代的中國，是更加繁榮發展的中國，是更加開放的中國，是願意為世界作出更大貢獻的中國。中國政府將堅定不移推動全方位對外開放，以實際行動維護多邊貿易體制，致力於實現世界持久和平、繁榮和人民安居樂業；大力推進創新能力開放合作，嚴格保護知識產權，積極營造尊重知識、尊重人才、尊重創新的良好氛圍；實施更加精準有效的人才政策，為外國人才來華工作生活提供更大便利。



科技部部長王志剛宣讀了授獎決定。中國政府友誼獎是為表彰在中國現代化建設中作出突出貢獻的外國專家而設立的最高榮譽獎項，自1991年設立以來已有1699位外國專家獲獎。