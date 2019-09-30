慶祝新中國成立70週年招待會在京舉行

中評社北京9月30日電／慶祝中華人民共和國成立70週年招待會30日晚在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會併發表重要講話。他強調，在新的征程上，我們要高舉團結的旗幟，緊密團結在黨中央周圍，鞏固全國各族人民的大團結，加強海內外中華兒女的大團結，增強各黨派、各團體、各民族、各階層以及各方面的大團結，保持黨同人民群眾的血肉聯繫，大力弘揚愛國主義精神，凝聚成一往無前的力量，推動中華民族偉大復興的航船乘風破浪、揚帆遠航。



新華社報道，李克強主持招待會，栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山出席招待會。4000餘名中外人士歡聚一堂，共慶新中國70華誕。



人民大會堂宴會廳燈光璀璨、鮮花吐艷，洋溢著熱烈喜慶的節日氣氛。主席台上方高懸著莊嚴的國徽，“1949－2019”年號在紅旗映襯下格外醒目。



17時30分許，在歡快的《迎賓曲》中，習近平等步入宴會廳，全場響起熱烈掌聲。



招待會開始。全場起立，高唱國歌，莊嚴雄壯的《義勇軍進行曲》在大廳回蕩。



在嘹亮的號角聲中，習近平走上主席台，發表重要講話，代表黨中央、國務院，向全國各族人民、全體共產黨員，向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵，向各民主黨派和無黨派人士，致以崇高的敬意；向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和廣大海外僑胞，致以誠摯的問候；向支持和幫助新中國建設事業的友好國家和國際友人，致以衷心的感謝。



習近平在講話中指出，70年來，在中國共產黨堅強領導下，中國人民勇於探索、不斷實踐，成功開闢了中國特色社會主義道路，推動中國特色社會主義進入新時代，中國大踏步趕上了時代，中國人民意氣風發走在了時代前列。70年來，中國人民發憤圖強、艱苦創業，創造了“當驚世界殊”的發展成就，千百年來困擾中華民族的絕對貧困問題即將歷史性地劃上句號，書寫了人類發展史上的偉大傳奇。70年來，中國人民奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上發展同各國的友好合作，為推動構建人類命運共同體、推動人類和平與發展的崇高事業作出了重大貢獻。中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了實現偉大復興的光明前景。

