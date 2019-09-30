慶祝新中國成立70週年招待會　習近平講話

中評社北京9月30日電／在慶祝中華人民共和國成立70週年招待會上的講話



（2019年9月30日）



習近平



女士們，先生們，

同志們，朋友們：



在這金風送爽的美好時節，我們迎來了中華人民共和國成立70週年。此時此刻，全國各族人民、海內外中華兒女都為我們偉大的人民共和國70華誕祝賀，為祖國史詩般的進步禮讚。



70年來，在中國共產黨堅強領導下，中國人民勇於探索、不斷實踐，成功開闢了中國特色社會主義道路，推動中國特色社會主義進入新時代，中國大踏步趕上了時代，中國人民意氣風發走在了時代前列！



70年來，中國人民發憤圖強、艱苦創業，創造了“當驚世界殊”的發展成就，千百年來困擾中華民族的絕對貧困問題即將歷史性地劃上句號，書寫了人類發展史上的偉大傳奇！



70年來，中國人民奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上發展同各國的友好合作，為推動構建人類命運共同體、推動人類和平與發展的崇高事業作出了重大貢獻！



70年在人類歷史長河中只是彈指一揮間，但對中國人民和中華民族來講，這是滄桑巨變、換了人間的70年。中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了實現偉大復興的光明前景。對此，每個中華兒女都感到無比自豪！



在這裡，我代表黨中央、國務院，向全國各族人民、全體共產黨員，向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵，向各民主黨派和無黨派人士，致以崇高的敬意！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和廣大海外僑胞，致以誠摯的問候！向支持和幫助新中國建設事業的友好國家和國際友人，致以衷心的感謝！



同志們、朋友們！



團結是鐵，團結是鋼，團結就是力量。團結是中國人民和中華民族戰勝前進道路上一切風險挑戰、不斷從勝利走向新的勝利的重要保證。



在新的征程上，我們要高舉團結的旗幟，緊密團結在黨中央周圍，鞏固全國各族人民的大團結，加強海內外中華兒女的大團結，增強各黨派、各團體、各民族、各階層以及各方面的大團結，保持黨同人民群眾的血肉聯繫，大力弘揚愛國主義精神，凝聚成一往無前的力量，推動中華民族偉大復興的航船乘風破浪、揚帆遠航。

