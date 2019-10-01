台聯舉辦講座：台灣問題將隨民族復興而終結

台聯舉辦兩岸關係講座。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月1日電（記者 沈而忱）9月30日，全國台聯邀請了中共中央台辦、國台辦研究局副局長、中國統促會理事、海峽兩岸關係協會理事陳斌華，向香港同胞、台灣同胞和海外僑胞，分享他對習近平總書記在今年1月2日《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話的感想。講座分為總書記對台重要講話發表的時代背景、總書記對台重要講話的科學內涵、貫徹落實總書記對台重要講話精神三個方面。講座由全國台聯聯絡部副部長林毅主持。



陳斌華首先表示了他對台灣問題性質的思考。他表示，台灣問題是歷史遺留問題，是制度差異問題，也是中美關係中最重要最敏感的核心問題。他說，台灣問題已經成為了中華民族實現偉大復興的必考題，中華民族的偉大復興必須包括台灣的回歸、兩岸的統一。



接著，陳斌華分析了習總書記發表重要講話的時代背景。他指出，當前大陸已成為世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、外資流入第二大國、世界軍事大國，外匯儲備居世界第一，對台灣已經形成了全面的、壓倒性的、不可逆的優勢。另外，自1992年兩岸達成“九二共識”以來，兩岸的政治關係經歷了汪辜會談、胡連會、國台辦與陸委會建立聯繫溝通機制、習馬會等大事，踏上了一個新的高度。加之大陸積極推進惠台政策，出台了“31條惠台措施”，便利台胞、台生、台商在大陸的學習工作生活，兩岸關係發生了歷史性變化，對台工作站在了新的起點上。



島內方面，民進黨在台灣實現“完全執政”，“台獨”勢力動作頻頻，但這並不能阻擋“兩岸一家親”的大勢。今年“九合一”選舉，民進黨兵敗如山倒，“綠地變藍天”；民進黨陷入執政困境，蔡英文施政滿意度低迷；“奧運正名”公投、“禁掛五星紅旗”及“參與國際組織”等多項涉獨公投被否決或夭折；根據持不同傾向的多家民調結果顯示，台灣民意產生了積極變化，統升“獨”降。國際方面，“一中”格局穩固，2016年蔡英文上台執政以來拿下台灣7個“邦交國”；但不可否認的是，台灣問題依然十分複雜，尤其在美國頻打“台灣牌”的情況下。