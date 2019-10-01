快評：統一大勢不變　大陸有戰略定力

中評社快評／十月一日，大陸隆重慶祝新中國成立70週年，北京舉行盛大閱兵式和群眾遊行。國家主席習近平昨晚在慶祝中華人民共和國成立70週年招待會上發表的講話中，有一段提到兩岸關係。



習近平指出，“我們要堅持一個中國原則和‘九二共識’，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的！”



該段講話全文90字，主要包含三層意思，其一是重申堅持“一中”、“九二共識”；其二是繼續推動交流合作；其三是強調統一大勢不變。從這段講話可觀察到，大陸對台大政方針保持不變，對兩岸關係未來的發展，有高度的戰略定力和戰略自信。



兩岸關係正面臨多個方面挑戰，其一，民進黨9月28日通過“社會同行世代共贏決議文”，堅持“台獨”分裂立場，將激化兩岸對立對抗；其二，台灣內部反擊“台獨”的力量薄弱，即將進行的“大選”勢將再次挑動兩岸矛盾；其三，美台勾搭、華府打“台灣牌”的力度繼續加大。等等。



從歷史經驗及現實角度看，台灣問題存在長期性、複雜性和艱巨性，但兩岸最終走向統一的大趨勢是不會改變的。正是基於這樣的判斷，大陸對台大政方針保持不變，大陸有戰略定力和底線，也充滿自信；前路雖崎嶇，兩岸關係仍將一路前行！