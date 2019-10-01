中評現場：博爾頓下台公開鼓吹對朝政變動武

博爾頓在美智庫演講鼓吹對朝動武可能性 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓9月30日電（記者 余東暉）剛剛下台的前美國總統國家安全事務助理博爾頓30日公開鼓吹，應當認真考慮和討論對於朝鮮的幾個選項的可能性：改變朝鮮政權；在民選政府下實現朝鮮半島統一；特定時候對朝軍事動武。



半個月前卸任的博爾頓30日早上出現在戰略與國際研究中心與韓國中央日報合辦的美韓論壇上。這是他下台以來首次在華府智庫拋頭露臉，談朝核問題。他笑稱，朝鮮領導人一定很高興他今天只能以個人身份來出席活動，但一定不那麼高興他會以“不用掩飾”的話語來談朝核威脅。



博爾頓談了他對朝核問題的看法：第一，朝鮮擁有可發射的核武器依然是不可接受的，美國的政策應當是，不接受朝鮮擁核。第二，在他看來，朝鮮並沒有做出棄核的戰略決定，相反，朝鮮領導人的戰略決定是盡其所能保持、發展、強化核能力。他猜想，朝鮮目前沒有進行核試驗或遠程導彈發射，是因為朝鮮判斷他們已經完成試驗。



儘管已經不在其位，但博爾頓鼓吹，美國應認真考慮和討論幾件事：第一，改變朝鮮政權有限的可能性；第二，與中國討論朝向在一個自由選舉的政府之下，朝鮮半島的統一問題；第三，如果相信朝鮮擁核是不可接受的，則在某個時候，動武應當成為一個選項。