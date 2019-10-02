中評鏡頭：國慶閱兵倒計時 記者凌晨集結

記者們凌晨在梅地亞新聞中心集合（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月1日電（記者 郭至君 林艶）國慶七十周年的閱兵盛典還有幾個小時就要正式開始，此前九月份的多次週末彩排已經吊足了大家的胃口。不僅身在首都北京的市民對這場閱兵期待值滿滿，就連這次專程來到北京採訪報道新中國成立七十周年相關活動的中外記者們也達到了1100多名。今天全天的重頭戲，更是中外記者們要拼盡全力來採訪報道的現場。中評社記者凌晨三點多從公司出發，來到中華世紀壇附近集結，凌晨4點左右已經有很多記者扛著大包小包的器材、披星戴月地來到集合地點，準備按要求提前到達觀禮台各處，調試相機和攝影設備，以求給廣大讀者們最佳的視聽盛宴。



據介紹，閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。按改革重構的中國特色現代軍事力量體系，編組徒步受閱方隊，全軍各大單位均有力量參閱，不少方隊是首次亮相。



這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套，是近幾次閱兵中規模最大的一次。其中，徒步方隊編儀仗方隊、各軍種方隊、女兵方隊、院校科研方隊、文職人員方隊、預備役部隊方隊、民兵方隊、維和部隊方隊等15個方隊；裝備方隊編陸上作戰、海上作戰、防空反導、資訊作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊等7個模組32個方隊；空中梯隊編領隊機梯隊、預警指揮機梯隊、轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊、陸航突擊梯隊等12個梯隊；聯合軍樂團以解放軍軍樂團為主，從全軍抽組1300多人組成。



這次閱兵會創下多個“最多”、“首次”。慶典活動演奏曲目達50多首，是歷次國慶活動最多的一次；按改革重塑的中國特色現代軍事力量體系，編組徒步受閱方隊，全軍各大單位均有力量參閱，不少方隊是首次亮相；國防和軍隊建設的最新成就集中體現。繼朱日和沙場閱兵和海上專項閱兵後，首次亮相的新型武器裝備比重較高；絕大部分方隊編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任，將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次；這次閱兵首次借助模擬類比系統，對總體方案進行推演論證；女兵方隊將安排兩名女將軍擔任領隊，以颯爽英姿亮相閱兵場，這也是歷次閱兵首次在徒步方隊安排女將軍受閱；首次安排維和部隊方隊參與閱兵等等。



可以說，這次閱兵看點滿滿，期待值超高，中外記者們已經摩拳擦掌，雀躍以待了！