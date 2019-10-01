從超級工程“刷屏”看中國未來投資機會

在經歷了7次綜合模擬演練、3場驗證試飛之後，北京大興國際機場終於迎來它“鳳凰展翅”的高光時刻。 中評社北京10月1日電／最近的經濟新聞又傳來消息，讓我們對中國的超級工程又有了新的認識角度：我們也許站在歷史上一個新的起飛平台！



金融投資報發表專欄作者文興文章表示，9月20日有一個焦點：中國目前在建的超級工程滬通長江大橋主跨合龍了！人們都知道一個規律，在中國若能算超級工程的話，那肯定也是世界上的超級工程。真的如此！滬通長江大橋因其工程規模之大、施工難度之高、科技創新之多，創造了世界橋梁和中國橋梁建設的多個之最。



文章介紹，9月26日從上海傳來消息：當天下午華為Mate30、Mate30Pro國行新品發布會在上海舉行，正式在國內發布華為Mate30系列。9月27日媒體傳來消息：華為Mate30系列在華為商城銷售額1分鐘破5億。這不僅僅是一個手機新產品的發布，也不僅僅是一個銷售數據，其背後的含義一樣可以和超級工程相媲美。一部手機也是一個產業鏈。



蘋果發布會結束一周之後，華為Mate30系列發布會如期而至。華為Mate30系列擺脫高通驍龍，使用自己的麒麟9905G芯片。這款芯片也是首次將處理器和5G基帶集於一體，不失為一大亮點。華為正以驚人的發展速度為世界上更多的消費者知曉。根據市場調查機構StrategyAnalytics的最新報告顯示，2019年第二季度，華為手機在全球智能機市場份額達到了17.2%，位列第二位，其後為蘋果，市場份額11.1%。



說到華為手機產業鏈，必然要提到繁榮十年的蘋果手機產業鏈，一個完全憑空產生的蘋果手機產業鏈，拉動全球多少新增產業、技術、消費需求和經濟增長？一大批牛股從這個產業鏈誕生和發展。有理由提醒投資者，如果你錯過蘋果手機產業鏈的發展，如今就不能錯過華為手機產業鏈帶來的新機會！



除了國內上市公司以加入華為“朋友圈”為榮，ARM和高通也不願意落伍。



ARM確認：ARM不受目前形勢影響，可以和華為在V9上合作。9月25日，在深圳的ARM中國媒體溝通會上，ARM表示，華為和海思是ARM長期的合作夥伴，經過實體名單之後，已經理清，不論是之前的V8架構還是以後的V9架構，都是基於英國的技術，ARM與華為和海思的合作，不會受到目前形勢的影響。



高通CEO表示：將爭取建立與華為長期、穩定的合作關係。美國高通公司首席執行官史蒂夫•莫倫科夫表示，高通非常看好中國在5G領域的領先勢頭，希望繼續加強與中國夥伴在移動通信領域的戰略合作，共同推動全球5G部署和技術創新。

