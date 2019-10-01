深化監管改革 為民營經濟營造良好的市場環境

中評社北京10月1日電／目前，服務業領域民營經濟占比偏低、市場活力不足。為此，迫切需要強化競爭政策的基礎性作用以擴大民營經濟在服務業領域的比重，要把營造公平競爭的市場環境作為市場監管變革的重要目標，從而激發服務業市場活力，提高效率。



為民營經濟營造良好的市場環境



經濟日報發表中國(海南)改革發展研究院院長遲福林文章提出，首先，擴大民營經濟在服務業的比重。目前，服務業領域的民營經濟占比偏低，造成服務業市場“有需求、缺供給”的突出矛盾。例如，2017年，中國服務業領域民營經濟占比僅為50%左右，民間投資占比普遍低於40%。為此，迫切需要強化競爭政策的基礎性作用以擴大民營經濟在服務業領域的比重，從而激發服務業市場活力，提高效率。



其次，廢除各類導致行政壟斷的規章制度。目前，中國製造業領域約95%以上實現市場化，但在服務業領域還面臨著市場壟斷與行政壟斷的突出問題。至今為止，服務業領域的行政壟斷尚沒有納入到反壟斷的範圍。建議盡快修訂《反壟斷法》，將競爭政策以及相應的公平競爭審查制度納入到《反壟斷法》。



最後，有效發揮企業家精神。服務業市場走向全面開放的過程中，在縮減負面清單的同時，要通過市場監管變革，使得各類企業主體、創新主體通過強化競爭提高產品和服務質量，通過強化競爭激發企業家精神和創新活力。



深化監管體制改革 提高監管能力



文章認為，適應服務業走向全面開放的新趨勢，推動市場監管變革，是中國優化營商環境、推動市場化改革的重大課題。目前來看，中國的市場監管改革仍處於探索階段，無論是體制改革還是標準與能力建設，都在一定程度上滯後於新業態新模式的發展進程，比如，食品藥品與部分商務服務領域的監管標準就低於國際標準。因此，需要深化監管體制改革，進一步提升監管能力。



第一，統籌監管資源。從初步的實踐看，綜合性的市場監管與專業性的部門監管還難以統籌協調，難以形成合力。建議建立統一權威的市場監管協調機構，統籌監管資源，提升市場監管、尤其是特殊服務業領域監管的有效性。同時，依托互聯網、大數據技術，打造全國統一的市場監管與藥品監管大數據平台，實現部門間信息共建共享。



第二，明確職責權限。從現實情況看，市縣難以有效履行藥品監管職能。這就需要盡快理順省級以下的藥品監管機構職能。建議明確各級政府市場監管機構的事權和責權劃分，尤其是要明確省級與省級以下市場監管機構的職權分配。例如，對高風險類食品藥品的監管權責保留在省市場監管局，並在省級層面制定監管細則。



第三，強化監管隊伍。中國經濟轉型尤其是服務業市場走向全面開放，對市場監管隊伍及其監管能力建設提出較高要求。建議試點公務員職務與職級並行、職級與待遇掛鈎制度，突出職級在確定幹部工資、福利等方面的作用；探索建立政務官和事務官的兩套管理制度；探索監管部門預算管理新模式，下放人事管理權，在預算約束的前提下允許監管部門自主聘任監管技術人才。





