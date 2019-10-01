中評現場：倒計時！閱兵部隊集結排山倒海

凌晨7點，閱兵部隊在天安門廣場前集結進行最後的彩排（中評社 林艶攝） 中評社北京10月1日電（記者 林艶 郭至君）今天上午，備受矚目的國慶70周年閱兵式將在北京天安門廣場隆重舉行。凌晨七點，參與閱兵的部隊方陣在天安門廣場集結，進行最後的彩排。一個個方陣氣勢磅礴、排山倒海地走過天安門廣場，口號聲響徹天邊。



這是建國70周年來的第15次閱兵，也是中國人民解放軍全面改革後的首次整體亮相，更是近幾次閱兵式中規模最大的一次。這次閱兵所有受閱裝備均為國產現役主戰裝備，而且信息化程度普遍較高，將集中展示中國國防科研自主創新能力。很多新型武器裝備將會首次亮相。



此次閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。閱兵式，受閱部隊在長安街列陣，接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。隨後是分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套。



精彩的閱兵將在兩個小時以後隆重上演，本次閱兵看點紛呈。一是女兵方隊安排兩名女將軍擔任領隊，這是歷次閱兵首次在徒步方隊安排女將軍受閱；二是維和部隊將首次亮相國慶閱兵儀式，向世界展示大國擔當；三是運－20大型運輸機將首次亮相國慶閱兵，它可以裝載裝甲車、坦克、甚至武裝直升機；四是：不少無人裝備是首次亮相；五是絕大部分方隊編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任，將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次。

