大華網路報：智慧抉擇　不信司法公義喚不回

中評社香港10月1日電／陳水扁日前獲准參加民進黨黨慶大會，對此坊間有評論指出台灣司法已死。猶記不久前中監曾對陳水扁參加募款餐會，訂下“四不原則”—不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪。陳水扁日前應邀出席“908台灣國”餐會，已然違反不上台的原則而上台致詞，如今在民進黨慶慶大會上致詞，明顯將中監所訂參加公開活動的“四不原則”棄之如敝屣！



大華網路報今天專欄文章說，當初負責讓陳水扁保外就醫的中監，核准陳水扁出席民進黨黨慶的理由，是經審核相關資料，認為出席活動有助於陳水扁的病情恢復。陳水扁三天兩頭以自媒體評論時政，看不出來有何病情？若按照一般受刑人的標準，理應回監服刑，也應讓停止審判的案件重新恢復審理。然而就因為他具有前“總統”的身分，使得台灣的司法面臨被凌遲的處境。



陳水扁及其支持者經常以“政治迫害”來形容他所涉及的貪瀆案件，只是若大家不健忘的話，2006年當涉及洗錢弊案爆發時，陳水扁是當著全台灣人民的面，承認自己做了法律不允許的事。在沒有任何脅迫之下，公然承認自己所犯的罪行，試問有何“政治迫害”可言？若是陳水扁願意像當時一樣認錯道歉，也會讓繼任“總統”發布特赦有些許正當性。



不知是出於何種的政治判斷，陳水扁打算持續以受“政治迫害”之名，來維持其政治影響力。看到陳水扁又是發表勇哥物語，又是上自媒體來評論時政，怎會讓人相信他現處於保外就醫狀態？中監連參加黨慶活動有助於病情的這種理由都說得出來，還有什麼理由不能用？只是王子犯法不是該與庶民同罪嗎？為何陳水扁能享有特殊禮遇？



同樣地，當“國安”維勤人員走私香菸案爆發後，“總統府”發言人在兩次記者會上信誓旦旦聲稱，未發現府內政務、機要人員有走私香菸的情況。不料“總統府”發言人室諮議被發現在外訪專機上違法購買37條香菸，遠遠超過一個人有免稅攜帶入境的1條，或付稅另多帶4條的數量。對此，蔡英文表示，因為是在機上刷卡購買與機邊交易不同，只能是涉及行政處罰的“超買”。



其實早在走私香菸案爆發時，“總統府”就將之定位為“超買”，後來因為數量實在多到驚人，致引發輿論一陣譁然，“總統府”才改口不再提“超買”。如今“超買”一詞再現，顯然又在為自己人的違法行為擦脂抹粉，想藉此避開司法偵查。偏偏日前有貨輪大副超帶20條香菸，遭宜蘭地院依“菸酒管理法”輸入私菸罪判4個月徒刑。“總統府”諮議帶得更多，卻僅罰錢了事，司法公義何在？