三部門：劃轉部分國有資本充實社保基金

中評社北京10月1日電／據財政部官方網站消息，國務院常務會議決定，今年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構10%國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利。為貫徹落實國務院常務會議精神，9月27日，財政部會同人力資源社會保障部、國資委聯合召開全國劃轉部分國有資本充實社保基金工作任務部署會。財政部黨組書記、部長劉昆同志傳達國務院常務會議精神，並對全國劃轉工作進行了部署。人力資源社會保障部游鈞副部長、國資委趙世堂副秘書長到會講話。會議由財政部副部長許宏才同志主持。全國各省（自治區、直轄市）財政、人力資源社會保障、國資管理部門的同志在視頻分會場參加會議。



會議強調，劃轉部分國有資本充實社保基金是有效解決基本養老保險基金缺口的重要舉措，是堅持以人民為中心的發展思想、保障和改善民生的客觀需要，充分體現了新時代國家加強社會保障體制建設的發展方略。各省要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，齊心協力，務實高效地完成劃轉工作。



會議明確，劃轉工作要在2020年底前基本完成，時間緊，任務重。各地區、各部門要進一步提高政治站位，把思想和行動統一到黨中央、國務院決策部署上來，要本著對民生工作高度負責的態度，精心組織、周密安排，確保按要求完成劃轉工作。各省級人民政府要對劃轉工作負總責，高度重視劃轉工作的艱巨性和複雜性，結合本省實際抓緊制定劃轉工作實施方案。



會議指出，財政部、人力資源社會保障部、國資委和各省相關部門要形成職責清晰、任務明確、環環相扣的責任鏈條和上下聯動、齊抓共管的工作格局。中央層面要加強對地方的工作指導，科學確定任務和分工，定期對各地相關責任主體開展劃轉工作的進度和成效進行督促檢查，及時研究解決貫徹落實中的難題，扎實推進工作。各省級人民政府要加強組織領導，壓實部門責任，不斷創新工作策略和方法，協調解決重大事項，督促指導劃轉工作。



會議還對劃轉工作相關政策進行了解讀。



（來源：人民網－社會頻道）