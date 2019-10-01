李克強會見2019年度中國政府友誼獎獲獎外國專家

中評社北京10月1日電／國務院總理李克強30日下午在人民大會堂親切會見榮獲2019年度中國政府友誼獎的外國專家和他們的親屬。



國務院副總理韓正參加會見。



李克強代表中國政府和人民，向獲獎的外國專家表示熱烈祝賀，充分肯定他們為促進中國現代化建設、推動中外友好交往與互利合作所作的重要貢獻，並通過他們向全體為中國現代化事業作出貢獻的外國專家、國際友人及其親屬表示誠摯問候。



李克強表示，新中國成立70年來，特別是改革開放40多年來，中國經濟社會發展取得了舉世矚目的成就。這得益於億萬中國人民的自強不息、不懈奮鬥，也得到了外國專家和國際友人的支持和幫助。回顧70年，有的外國專家為幫助中國改變曾經一窮二白的面貌作出了重要努力，有的在改革開放初期就與中國開展合作，帶來國際先進技術、經驗和管理理念，幾十年未曾間斷，為中國的發展貢獻了重要力量，中國人民不會忘記。



李克強指出，中國仍然是世界上最大的發展中國家。我們將堅定不移走改革開放之路，集中精力辦好自己的事，同時擔負起作為一個發展中大國應盡的責任，願同世界各國一道維護世界和平，縮小南北差距，實現互利共贏，推動人類社會發展進步。



李克強強調，中國將繼續拓展科技創新國際合作，推動國內大型科研基礎設施和科學數據資源的開放共享，加大各類科技計劃向外籍專家開放力度，鼓勵外籍專家領銜和參與中國科技項目，爭取取得更多讓全人類共享的科技創新成果。我們將實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，探索實行高效便捷的“人才綠卡”制度，在工作和生活各方面為外國專家提供更多便利。推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，加強知識產權保護，打造市場化、法治化、國際化的營商環境。歡迎更多外國人才和企業來華創業創新。



獲獎外國專家感謝李克強會見和中國政府授獎，祝賀新中國成立70周年，表示將一如既往地為推動中國現代化建設、實現人類社會共同發展進步發揮積極作用。會見後，在場外國專家及其親屬應邀出席了慶祝中華人民共和國成立70周年招待會。