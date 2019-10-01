比爾－蓋茨：中國為解決全球發展不平等帶來曙光

中評社北京10月1日電／中國正在積極探索並參與應對全球不平等的挑戰。中國給發展中國家提供了一個可以借鑒的模式



如果想了解全球發展不平等的現狀，從普若斯泊·查基博士的工作中即可窺見一斑。



查基博士是一位坦桑尼亞研究瘧疾防控的專家，最近正與中國科學家團隊進行合作。他日常工作的大部分時間都需要涉入沼澤、湖泊和其他死水地帶，因為那裡是按蚊繁殖的地方。因為與那些蚊子攜帶的疾病作鬥爭，他已罹患瘧疾不下10次。但病痛絲毫沒有削弱他對抗瘧工作的熱忱。他說：“蚊子很狡猾，我們必須更勝一籌！”



查基博士以及全球奮鬥在抗瘧前線的夥伴們的努力已獲得回報：根據健康指標和評估研究所的數據，全球瘧疾死亡人數自2000年以來已經下降了近30%。其中，中國的進步更是令人難以置信。新中國成立之初仍有3000萬瘧疾病例，如今在其迎來第七十個生日之際實現了連續3年本地零病例。



每年，蓋茨基金會都會發布一份《目標守衛者》報告，追蹤全球迎戰貧困和疾病方面取得的進展。今年的報告帶來了好消息，在過去20年中，全球發展一直呈現積極態勢。世界上所有國家的孩子受教育的時間都比以往更長。儘管氣候變化等挑戰使發展中國家人民維持健康變得更加困難，但幾乎每個國家的兒童死亡率都有所下降。即使在低收入和中等低收入國家的貧困地區，也有超過99%的社區的健康和教育水平得到了改善。



然而，全球抗瘧的進展並不均衡：絕大多數新發瘧疾病例都出現在較貧窮的國家，低收入國家承擔著90%以上的疾病負擔。富裕地區與貧窮地區之間的差距依然巨大，且彌合鴻溝的速度並不夠快。這不僅體現在瘧疾上，還體現在許多其他的疾病和問題上。貧困和教育領域的數據凸顯了不平等這一痼疾。如今，還有近5億人仍然生活在沒有基礎醫療和教育的地方。



我們如何縮小這些差距呢？在這方面，中國為世界提供了很好的榜樣。在過去幾十年裡，即便在新中國成立初期資源匱乏的情況下，中國始終致力於改善人民的健康與教育水平、縮小最富裕者與最貧窮者之間的差距。



中國在大規模改善孕產婦健康方面取得了顯著成效。中國農村女性與城市女性因分娩死亡的幾率差距已經基本消失。與此同時，全國孕產婦死亡率下降到每十萬不足20例，遠低於可持續發展目標提出的70例。這樣的進步主要得益於中國政府不斷改善其醫療保障體系，並將母嬰保健作為基礎醫療體系的一部分進行投資，使更多人得以享受更多的服務。



這給發展中國家提供了一個可以借鑒的模式。當然，中國助力全球消除持續不平等現象還不止體現在這一個領域。令人興奮的是，中國正在積極探索並參與應對全球不平等的挑戰。



新中國成立70周年之際，中國的瘧疾防控專家不僅為自己國家交上了完美的成績單，也在與世界其他正在和瘧疾抗爭的國家分享成功經驗。近年來，來自中國疾病預防控制中心的專家隊伍，已經開始通過試點項目，與查基博士的團隊、當地政府以及國際組織積極展開多邊合作。蓋茨基金會有幸參與其中，為這一項目提供了技術、戰略與資金支持。目前該項目仍處於初期階段，但我相信未來一定會大幅降低當地因瘧疾帶來的疾病負擔。



所有這些都非易事。即使在世界其他地區發展都有所改善的情況下，最貧窮地區的最貧窮人民仍然發展緩慢。為改變這一現狀，全世界都需要加大投入。中國已經證明，通過集中精力改善最貧困地區人民的生存和生活條件，這種變化就會成為可能。借鑒中國的成功經驗，將為解決全球發展不平等問題帶來曙光。



（作者為比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯席主席）



（來源：人民網）