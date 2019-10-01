波蘭前總統：相信中國人將取得更加耀眼的成就

中評社北京10月1日電／在慶祝新中國成立70周年之際，波蘭前總統亞歷山大·克瓦希涅夫斯基接受記者專訪，通過《人民日報》祝賀中國人民國慶節快樂。



克瓦希涅夫斯基說，中國用70年的時間成長為世界第二大經濟體，實現了7億多人口的脫貧，在全球治理舞台上發揮著越來越重要的作用，中國的發展是史無前例的奇跡。談到中國的發展變化，克瓦希涅夫斯基感慨良多。1987年，他作為波蘭青年部部長首次到訪中國，“那時中國還是一個自行車的國度，城市裡的住房條件很緊張”。然而，10年後的1997年，當他以波蘭總統的身份訪華時，“中國已經發生了巨大的變化，整個國家的色彩變得斑斕”。而如今，克瓦希涅夫斯基感嘆說：“中國已經成為一個現代化的國家，無論在硬件設施還是精神氣質上，中國早已煥然一新。”



“中國的發展越快，世界對中國的期待就越高，中國承擔的責任也會越大。”克瓦希涅夫斯基強調，中國是一個負責任的大國，不僅是一個經濟上的巨人，在全球治理的各個領域也發揮著重要作用。從遏制氣候變化到維護地區穩定與和平，再到促進全球貿易發展等方面，中國都發揮了積極作用。



“‘一帶一路’倡議對於實現全球均衡發展和推動經濟全球化進程有極為深遠的意義。”克瓦希涅夫斯基說，這一倡議連接歐亞大陸，在交通上和貿易上都會對相關國家產生積極的影響。這一倡議帶來新的投資、建設項目和就業機會，對很多亟須發展的國家至關重要。



“70年是一個更加輝煌的開始，相信偉大的中國人民將取得更加耀眼的成就，也祝福中國更加繁榮富強。”克瓦希涅夫斯基說。



（來源：人民網）