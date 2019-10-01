《奮鬥吧　中華兒女》在社會各界引起熱烈反響

中評社北京10月1日電／“震撼！”“激動！”“心潮澎湃！”“愛國之情油然而生！”……慶祝中華人民共和國成立70周年大型文藝晚會《奮鬥吧 中華兒女》在觀眾中引起強烈反響。他們紛紛表示，這是一台氣勢雄壯、主題昂揚的舞台藝術精品，恰如新中國70年的歷史，演繹了一首波瀾壯闊、催人奮進的壯麗史詩。



今年63歲的革命傷殘軍人王燕樸說，觀看整台晚會感受最深的就是：在中國共產黨的領導下，中華人民共和國的歷史就是一部黨帶領中華兒女“浴血奮鬥、艱苦奮鬥、團結奮鬥”的光榮奮鬥史。今天，中華兒女在黨的領導下為實現中國夢繼續奮鬥，必將創造新的輝煌！王燕樸說，第四篇章的節目《強軍戰歌》，讓他十分震撼，“我們過去是‘小米加步槍’，現在人民軍隊正向著全面建成世界一流軍隊闊步前進。”



節目剛開始，一面五星紅旗出現在屏幕上，廣西防城港東興市東興京族博物館館長蘇海珍就激動地哭了。“我深切體會到今天的幸福生活來之不易，深切感受到中國共產黨多麼偉大！實現中華民族偉大復興，需要各民族手挽著手、肩並著肩，共同努力奮鬥。我們各民族要像石榴籽一樣緊緊擁抱在一起，為實現中華民族偉大復興的中國夢繼續奮鬥！”蘇海珍說。



《奮鬥吧 中華兒女》在文藝界和文化工作者中也同樣好評如潮。中國戲劇家協會副主席、劇作家羅懷臻認為，整場演出節奏明快，信息量大，內容豐富而具體，充滿向前、向上的活力。他說：“這台演出體現了新時代文藝工作者真誠的創作態度，也體現了舞台藝術的卓越進步。可以說，這是一次藝術經驗和舞台技術的凝結和展示。”



北京雲途時代影業科技有限公司首席執行官高群耀說，看了整場演出，讓人深受鼓舞。“只有國家繁榮昌盛，人民才能安居樂業。觀看晚會，對我來說是一次認識上的升華和精神上的洗禮，更加堅定了我對實現中華民族偉大復興中國夢的信心！”



舞台上，當人民子弟兵用血肉之軀抗擊洪水的畫面出現時，同濟大學藝術與傳媒學院黨委副書記、副教授李睿感慨萬千，1998年正是他考入同濟大學的那年，來自湖北宜昌的他曾時刻關注著長江水位的變化和每一次洪峰的形成。“畫面中眾志成城、抗洪搶險的場景，是我終生難忘的。人民子弟兵是最可愛的人，他們以血肉之軀，為我們築起新的長城。”李睿表示，青年一代將走好新的長征路，不忘初心、牢記使命，讓奮鬥成為青年人的底色！