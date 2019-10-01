央行行長闡述中國應對外部金融危機衝擊經驗

中評社北京10月1日電／近日，中國人民銀行行長易綱在《中國金融》發表題為《新中國成立70年金融事業取得輝煌成就》的署名文章，闡述新中國成立70年來，在中國共產黨的堅強領導下，金融業取得的五大歷史性成就。



易綱表示，70年，中國金融業基本建成了“五大體系”：基本建成了與中國特色社會主義相適應的現代金融市場體系；基本建成了以服務實體經濟為目標、便民利民的金融服務體系；基本建立了有效維護金融穩定的金融監管體系；基本形成了有效實施逆周期調節的宏觀金融調控體系；基本確立了面向全球、平等競爭的金融開放體系。



文章還透露了中國金融監管層在應對1997年亞洲金融危機和2008年國際金融危機衝擊的有益經驗。



在金融監管體系建設方面，黨中央、國務院堅持以改革的方式化解金融風險，持續提升金融體系健康性。以1997年亞洲金融危機衝擊影響為例，2003年以來，果斷推動大型商業銀行股份制改革，全面深化農村信用社改革，穩步推進政策性金融機構改革，上世紀90年代到本世紀初，還通過撤銷、關閉、重組、購並等方式，有效治理城市信用社、信托公司、證券公司等行業性風險，促進各類金融業態規範發展。“通過改革，我國銀行業脫胎換骨，面貌煥然一新，風險管控能力和盈利能力顯著提高，為抵禦2008年國際金融危機衝擊奠定了堅實基礎。”



與此同時，適應金融業的快速發展，不斷優化金融監管體系和法治體系，提升金融監管專業性和有效性。2008年國際金融危機爆發後，金融監管協調進一步強化，2013年人民銀行牽頭建立金融監管協調部際聯席會議制度。



在宏觀金融調控方面，金融調控始終努力保持人民幣幣值穩定，守護好老百姓的錢袋子。改革開放後，根據經濟金融形勢變化，適時適度調整貨幣政策，成功應對了1984年、1988年、1992～1993年的通貨膨脹、1997年亞洲金融危機衝擊和本世紀初的通貨緊縮。2008年國際金融危機爆發以來，相比一些發達國家中央銀行實施零利率甚至負利率政策，我國貨幣政策始終保持在正常區間。