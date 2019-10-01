（記者 林良堅 攝） 中評社香港10月1日電／祖國七十華誕，舉國同慶。為慶祝中華人民共和國成立七十周年，香港展開多場慶典活動。由香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十周年籌備委員會、九龍西區各界協會主辦“香港各界慶祝國慶七十周年文藝晚會”在香港文化中心音樂廳舉行，西協合唱團、雅健社舞蹈團等演出單位，載歌載舞，抒發內心喜悅之情。



外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、香港立法會議員蔣麗芸、中聯辦宣文部副部長羅江、中聯辦協調部副部長張強、中聯辦九龍工作部副部長王小靈、民政事務總署署長謝小華、九龍西區各界協會會長樊敏華、香港同胞慶祝國慶籌備委員會執委羅君美、九龍西區各界協會永遠會長鄧祐才等出席並觀看文藝演出。



樊敏華致辭時表示：“今天是中華人民共和國成立七十周年，在這個舉國歡慶的日子，看到祖國的騰飛，不論在科技還是在民生等方面，都取得了巨大成就，身為中國人感到無比的驕傲和自豪。”他又說，雖然現在全球經貿遭受挑戰，再加上香港目前經歷的嚴峻考驗，但相信有祖國作為強大後盾，香港一定會走出困境，止暴制亂，融入祖國發展。



晚會開始前，蔣麗芸接受記者採訪時道：“祖國的各項綜合實力已經名列世界前茅，人民生活安居樂業，特別是5G網絡的建設，更是值得每一個中國人驕傲。香港背靠祖國，希望未來大灣區可以擴大輻射領域，令更多人受惠。”



昨晚的演出在一片莊嚴的國歌聲中拉開序幕，現場觀眾跟隨旋律齊聲合唱。隨後，他們更紛紛揮動手中的小國旗，跟著《歌唱祖國》的旋律清唱出聲，場面壯觀。



首個表演為西協合唱團大合唱《我和我的祖國》，旋律響起那一刻，現場觀眾情緒飽滿，不少觀眾再次揮動手中的小國旗跟唱；楊宇思小提琴演奏《梁祝》以華彩樂章牢牢吸引了觀眾的目光；民族歌舞方面，雅健社舞蹈團上演新疆舞蹈《達板城暢想》、萬紫千紅藝術團的瑤族舞蹈《瑤山鼓舞》充滿濃鬱民族風情。



此外，譚永銓的魔術表演《魔尊奇幻地帶》及香島長青中樂團的嗩吶及管子演奏都贏得觀眾席頻繁且熱烈的掌聲。演出最後在男女高音陳晨、鄺勵齡演唱《今夜無人入睡》和《我愛您中國》的歌聲中落下帷幕。



演出結束後，觀眾梁小姐告訴大公報記者，十分高興能前來觀看今次演出，國家發展有目共睹，今次能通過欣賞文藝晚會的方式，慶祝中華人民共和國成立七十周年，切實感受到了“與國同慶”。另一名觀眾李小姐則表示，在觀看合唱《我和我的祖國》時，內心難掩激動，特別是看到觀眾揮舞起手中的小國旗，再聯繫當下香港發生的種種暴力事件，有種落淚的衝動。



（來源：文匯網）