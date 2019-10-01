發改委：特色小鎮命名不得＂洋名化＂

中評社北京10月1日電／記者從國家發改委網站獲悉，針對十三屆人大二次會議關於“特色小鎮命名規範化”的建議，國家發改委在答覆時表示，未來將由市縣區人民政府負責各級名單中特色小鎮的創建、發展和規範工作，以發展特色產業為核心，不能以行政建制鎮和房地產項目命名，也不能出現“洋名化”等問題。



今年共419個特色小鎮被“淘汰”



據了解，目前開展特色小鎮命名或創建工作的主要有三個部門，住房城鄉建設部認定了兩批共403個全國特色小城鎮，體育總局確定了96個全國運動休閑特色小鎮，其中已淘汰整改34個，保留62個，國家林草局確定了國家森林小鎮試點共50個。同時，一些地區也開展了省級特色小鎮創建工作。



近年來，特色小鎮類項目十分火熱，一度成為了“風潮”。記者走訪部分特色小鎮項目所在地時，卻發現一些項目早已荒廢，其運營時長僅1至2年。在占用大量土地的同時，部分項目還存在拖欠入駐商家協議金、村民土地租金的連鎖問題。



針對特色小鎮建設出現的風險苗頭，國家發改委在答覆中表示，已先後出台多個引導性和糾偏性文件，要求各方面對照要求開展規範糾偏。在今年4月舉行的全國特色小鎮現場經驗交流會上，除了進行16個全國特色小鎮典型經驗的推廣，還公布了對419個特色小鎮的淘汰整改。



長期投資、特色產業是“核心”



同質化和資金實力也是制約特色小鎮發展的重要因素。一位民俗小鎮投資方對記者表示，特色小鎮類的項目發展周期很長，對於投資方來說要具備足夠的資金實力與早期不過度追求利益的耐心。同時對於許多主打文化旅遊的特色小鎮類項目來說，多集中在小吃商店的招商引資，一來造成同質化的嚴重，二來整個旅遊的產業鏈沒能完整搭建，不具備長期發展的基礎。



國家發改委在答覆中對這些問題也提出了解決辦法。發改委表示，未來將由市縣區人民政府負責各級創建名單中的特色小鎮，以及政府創建名單外市場主體自行命名特色小鎮的發展與規範，注重引入央企、地方國企、大中型民企等作為特色小鎮的主要投資運營商，引導企業擴大有效投資和高端供給，以發展特色產業為核心，兼顧發展特色文化、特色環境和特色建築。



小鎮命名拒絕地產項目和“洋名”



國家發改委在答覆中要求，各級人民政府在規範特色小鎮發展過程中，要著力解決概念泛化問題，不能把行政建制鎮和房地產項目命名為“特色小鎮”，不能出現特色小鎮“洋名化”等問題。



發改委表示未來將繼續發揮“典型”引路，挖掘並推廣一些精品特色小鎮。同時研究制定有利於特色小鎮規範化發展的國家標準和地方標準，為創建更多精品特色小鎮、產生更多典型經驗提供制度土壤。



（來源：人民網）