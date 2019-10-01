大公報：偉大祖國更富強　香港明天更美好

中評社香港10月1日電／今天，是共和國七十歲生日，是普天同慶、大喜大樂的好日子！



七十年風雨兼程，七十年披荊斬棘，七十年奮發圖強，神州大地日新月異，脫胎換骨，由貧窮落後、備受欺凌的半封建、半殖民地國家，一躍成為世界第二大經濟體，政治穩定，社會和諧，人民幸福。中國人創造了世界歷史的奇跡，譜寫了人類發展的壯麗詩篇。



九百六十萬平方公里的土地，從北國邊疆到南海之濱，從長江三角到天山腳下，從遼闊內地到港澳特區，處處幸福滿瀉，處處紅旗招展，綻放的笑臉上無不洋溢著忠誠的祝福。祝願祖國永遠繁榮富強，祝願人民永遠富裕安康，祝願香港早日走出陰霾，進一步融入國家發展的大局，分享中華民族偉大復興的榮光。



連日來，十四億國人沉浸在節日喜樂氣氛中，作為首都的北京更是成為全世界關注的焦點。今日國慶節，連場大型慶祝活動隆重舉行，包括國慶慶祝大會、閱兵式和群眾遊行，今晚在天安門廣場還將有國慶聯歡活動。其中閱兵式更是重頭戲，規模不僅是中國歷來最大，也堪稱全世界之最，閱兵式上將展出各種新式武器、國之重器，不少是平時看不見，首次露崢嶸，閱兵式不僅將展示飛躍的中國科技實力，保衛國家安全及世界和平的決心，也會展現中國軍隊的高昂鬥志與嶄新精神風貌，對不懷好意者必將產生巨大的心理震懾作用。



星移鬥轉，七十年間中國走過一些彎路，經歷不少挫折，但中國人民憑著不屈不撓，艱苦奮鬥，一一跨過崎嶇，踏平坎坷，由站起來、富起來走向強起來。“可上九天攬月，可下五洋捉鱉”、“神女應無恙，當驚世界殊。”第一代中共領導人的夢想，都已經變成事實，還有許多過去人們不敢想或無法想像的願景，如今都已成為人民日常生活的一部分。

