澳門上演慶祝新中國成立70周年大型燈光秀

“慶祝新中國成立70周年大型燈光秀”在澳門上演。（來源：新華社） 中評社北京10月1日電／由澳門特區政府旅遊局主辦的“慶祝新中國成立70周年大型燈光秀”，29日晚在澳門標誌性建築大三巴牌坊上演。



這場燈光秀以大三巴牌坊為投影屏幕，用光影展現“共慶70華誕 共享偉大榮光”的主題。燈光秀現場璀璨斑斕，流光溢彩，呈現出一幅幅澳門社會喜迎國慶的畫面，抒發澳門民眾對祖國的熱愛，對國家的祝福。



燈光秀分為兩部分，第一部分場景是“澳門居民同心同賀”，投影的內容包括澳門1元硬幣上的標誌性建築東望洋燈塔懸掛起五星紅旗，並投射出一道道閃耀的光輝，象徵國家引領澳門揚帆起航。



這部分內容還包含澳門國慶牌樓的風貌。每逢國慶節，澳門主要街道搭建的國慶牌樓，是老一輩澳門人珍貴的共同記憶。此外，燈光秀中盛開的金色蓮花、閃現的阿拉伯數字20，象徵澳門即將迎來回歸祖國20周年。



燈光秀第二部分場景是“歡欣吉祥！共慶70華誕！”，展現回歸以來澳門每逢國慶節舉行的隆重慶祝活動，彰顯熱烈喜慶的節日氛圍。在這一部分燈光秀中，寓意吉祥的大紅燈籠高高掛起，祥雲滿天，祈福國泰民安，牡丹朵朵盛開，繁花似錦，呈現喜慶祥和。



“慶祝新中國成立70年大型燈光秀”從29日持續到國慶節當天，一連三晚舉行。由澳門特區政府旅遊局主辦的“慶祝新中國成立70周年大型燈光秀”，29日晚在澳門標誌性建築大三巴牌坊上演。



這場燈光秀以大三巴牌坊為投影屏幕，用光影展現“共慶70華誕 共享偉大榮光”的主題。燈光秀現場璀璨斑斕，流光溢彩，呈現出一幅幅澳門社會喜迎國慶的畫面，抒發澳門民眾對祖國的熱愛，對國家的祝福。