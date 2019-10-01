張建宗：特區政府將努力解決深層次社會問題

圖為國慶酒會現場。 中評社香港10月1日電／香港特區政府今日（10月1日）在會展中心舉行升旗儀式暨國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立70周年。署理行政長官張建宗在致辭時表示，特區政府將邀請社會領袖、學者和專家，就房屋和土地供應等長期積壓的深層次問題，進行獨立研究和檢討。



張建宗表示，近月香港出現不穩定情況。特區政府已展示最大誠意，與市民對話，希望通過溝通化解分歧，而上星期的首場社區對話，是踏出重要一步。他強調，政府會繼續進行社區對話和以不同形式與市民互動，以開放謙卑態度走入社區。張建宗還指出，暴力行為和對抗態度，絕非解決問題的方法，當前尖銳的社會矛盾，比任何時候都更需要港人精誠團結、和衷共濟、求同存異，才能令社會重回秩序，讓經濟回復活力，讓市民重拾希望和信心，讓香港重新出發。



張建宗表示，香港回歸以來，中央一直支持行政長官依法施政。在“一國兩制”之下，香港有背靠祖國，面向世界的優勢，又有科技基礎和高素質人才，可以抓住機遇，努力成為國際創科中心。他表示，只要堅守“一國”之本，善用“兩制”之利，捍衛法治和秩序，堅定維護國家主權、安全和發展利益，把握機遇推動多元經濟，珍惜得來不易的穩定社會環境，無論面對任何困難，香港必定可以乘風破浪，向前邁進。



（来源：大公文匯全媒體新聞中心）