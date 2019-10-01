第74屆聯合國大會一般性辯論閉幕

中評社北京10月1日電／第74屆聯合國大會一般性辯論9月30日在紐約聯合國總部閉幕。其間，各國代表就落實氣候行動、實現可持續發展目標、強化多邊主義以及加速推動解決諸多國際熱點問題等闡述了立場和觀點。



第74屆聯大主席穆罕默德－班迪在閉幕發言中說，聯合國193個會員國中有192個國家的代表參加了一般性辯論，“說明各國高度認同國與國之間存在相互依存的關係，多邊主義是實現和平、安全以及可持續發展目標的唯一保障。這個世界如果要長期存在下去，就必須堅持多邊主義”。



一般性辯論舉行之前及舉行期間，國際社會圍繞氣候行動、全民健康覆蓋、可持續發展目標、發展籌資、《兒童權利公約》通過30周年、“徹底消除核武器國際日”等舉行峰會或高級別活動，穆罕默德－班迪在發言中對這些活動取得的成果表示滿意。他還呼籲國際社會加強多邊努力，共同為實現消除貧困、實現優質教育、落實氣候行動以及實現包容發展等尋找解決方案，以共同應對人類面臨的重大威脅和挑戰。



第74屆聯合國大會一般性辯論9月24日至30日在紐約聯合國總部舉行。本屆聯大的主題為“激勵多邊努力消除貧困，促進優質教育、氣候行動和包容性”。



聯合國大會是聯合國主要的審議、監督和審查機構，由聯合國全體會員國共同組成。大會每年9月至12月舉行常會。常會通常分兩個階段，前段為一般性辯論階段，後段為大會討論和審議列入議程的各項議題階段。一般性辯論給聯合國會員國提供了平等討論國際問題的機會。



（來源：新華社）