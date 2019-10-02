綠老將黃金德：決戰百日　開始叢林肉搏

黃金德。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月2日電（記者 黃文杰）2020年1月11日的大選，已進入百日決戰，民進黨籍桃園農田水利會總幹事黃金德接受中評社訪問表示，蔡英文現在民調持續領先中國國民黨2020參選人韓國瑜，證明蔡的翻轉，是外部因素給了她機會，外部因素大概就到這個地方，接著就要看基層組織動員、肉搏戰、叢林戰才真正開始。



黃金德曾連任4屆桃園縣議員、桃園縣議會副議長，一直保有國民黨員身份，但是以無黨參選，後來受李登輝鼓勵，曾以台聯身分參選“立委”失敗。8年前，民進黨黃金春當選桃園農田水利會長，力邀黃金德擔任水利會總幹事，也加入民進黨。黃金德的兒子黃世杰這次獲民進黨“立委”提名，在桃園沿海（大園、觀音、新屋、楊梅）選區，對手是國民黨前主席吳伯雄的兒子，現任“立委”吳志揚。



《旺旺中時》9月27日公布2020大選最新民調，蔡英文支持度達到39.1%，韓國瑜25.4%，呂秀蓮2.4%，新黨2020參選人楊世光0.3%，其他人選1.0%，都不支持者為5.7%，未表態者19.9%，不投票者則為6.1%，綜合其他各家民調，蔡都領先韓至少10個百分點以上。



黃金德分析，蔡英文這次翻轉，第一個要感謝的是“行政院副院長”陳其邁，回顧去年（2018）底地方選舉，蔡的聲望跌到谷底，翻轉的第一個動作，就是陳其邁落選。



他告訴中評社，陳其邁的落選造就蔡英文的翻身，如果陳當選，韓國瑜小輸一點，“韓流”就從那個時間點直攻2020，可說無人可擋，國民黨根本不用辦初選，也沒有鴻海創辦人郭台銘等人，韓國瑜也不用市政府那些舞臺，不會看到這麼多負面爭議，沒有“黑韓”，韓國瑜就是完美，就是“韓神”，蔡英文還能跟韓國瑜玩嗎？



黃金德認為，陳其邁去年底高雄市長落選，是蔡翻轉的起手式；第二，今年元月“告台灣同胞書”發表40周年紀念會，大陸領導人談話；第三，是美國的政策方向；第四，是香港問題。嚴格說來，蔡可以翻轉，外部給她機會，不是內部。



他認為，蔡英文也要感謝前“行政院長”賴清德，賴如果不出來參加初選，蔡沒有初選那三個月，更換蘇貞昌，強化內政，整個內部做調整，讓外界看到民進黨確實有做點事，而不是像以前這樣，確實出來造成蔡緊張，初選那三個月，蔡強化自己的聲勢，這些還是“外部”因素。



黃金德說，外部勢力大概就到這個地方，接著就要看基層組織動員、肉搏戰、叢林戰才真正開始，這次選舉還是“總統”跟“立委”選舉，現在看到的空戰，都是民嘴在搞政治，不是參選人在搞政治，接下來三個月，就是地方派系組織動員，國民黨百年老店，地方派系組織能力還是強過民進黨，當然去年九合一選舉國民黨大勝，拿下藍色十五縣市，形成諸侯與諸侯之爭，派系與金錢仍是國民黨的優勢。