綠老將黃金德：藍綠對決　小雞母雞捆綁一起

黃金德。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月2日電（記者 黃文杰）民進黨籍桃園農田水利會總幹事黃金德接受中評社訪問表示，今年藍綠兩黨都會看到，“母雞”跟“小雞”會綁在一起選，因為只有一個當選機會，自然趨於政黨對決，會有“棄保”效應，不太可能接近到三足鼎立，藍綠還是維持五五波，避免被名嘴或媒體操弄，只要把70幾個“立委”選區藍綠誰強誰弱，實際加總起來，這樣看大選最務實



黃金德曾連任4屆桃園縣議員、桃園縣議會副議長，一直保有國民黨員身份，但是以無黨參選，後來受李登輝鼓勵，曾以台聯身分參選“立委”失敗。8年前，民進黨黃金春當選桃園農田水利會長，力邀黃金德擔任水利會總幹事，也加入民進黨。黃金德的兒子黃世杰這次獲民進黨“立委”提名，在桃園沿海（大園、觀音、新屋、楊梅）選區，對手是國民黨前主席吳伯雄的兒子，現任“立委”吳志揚。



被問到，今年藍綠兩黨都會看到，“母雞”跟“小雞”綁在一起選？會不會像2018年地方選舉，沒有人願意跟蔡英文合掛看板？



黃金德認為，民進黨“立委”提名人也會跟蔡綁在一起，不會有這層顧慮，現在兩黨都會跟“母雞”綁在一起，國民黨已經沒有辦法不跟“母雞”綁在一起，民進黨參選人跟蔡綁在一起，不是加不加分，而是政黨跟政黨的競爭，都要歸隊。



是小雞拱母雞？母雞帶小雞？



黃金德說，大選變化還是有跡可尋，各地區“立委”選情，會操盤2020大選，這場是諸侯與諸侯之戰，70幾個區域“立委”選區，一個區一個區去看，很容易分析出來，到底國民黨強還是民進黨強，這才是影響2020大選的最終結果。



他說，台灣有很長一段時間，政治話題只討論鴻海創辦人郭台銘、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲、前“立法院長”王金平這三人，媒體整天追逐“郭柯王”三人動向，根本不會過問民進黨或國民黨，整整討論一個多月，只為了想知道，最後到底兩組或三組參選2020，剩下最後三個月，關鍵在各“立委”選區，就是地方叢林戰與肉搏戰。



藍綠對決才有得拼嗎？第三勢力有空間嗎？



黃金德說，選舉制度只要是單一選區，只有一人當選，會有“棄保”效應，不太容易接近三足鼎立，包括時代力量、“一邊一國”、喜樂島等小黨，都是偏綠比較多，一旦拿不到5%政黨得票率，這些選票最後會“報廢”，整體來看，對國民黨是比較有利。



“蔡賴配”還有機會嗎？



他說，蔡英文的副手是誰，不太會影響民進黨選情，因為副手根本沒有太大功能，只要看看呂秀蓮就知道，過去陳水扁執政，去南太平洋拼外交，也不會讓呂秀蓮代理一天，也不讓她蓋章。



黃金德說，距離大選剩下三個月，真正叢林戰才要開始，只要70多個“立委”選區，各區一個一個加起來，就知道藍綠誰有比較有勝算，這樣討論是比較務實，不會落入假設議題太多，最後換來過度討論，根本不務實。